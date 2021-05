Càng gần ngày tổ chức bầu cử, bên cạnh việc chuẩn bị đầy đủ vật tư dự phòng, các thiết bị thông tin liên lạc và các máy phát điện dự phòng, EVNHANOI còn cử các kíp trực 24/24 và cử các đội kỹ thuật tới 4.868 điểm đặt hòm phiếu để kiểm tra lại việc cấp điện.

Ngày 20/5, còn đúng 3 ngày sẽ diễn ra cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026:

16g, tại 66 Phan Đình Phùng (Hoàn Kiếm, Hà Nội) – một trong số điểm bầu cử quan trọng tại địa bàn Thủ đô Hà Nội.

Trong cái nóng hầm hập từ nền xi măng hắt ngược lên, ba công nhân trong bộ đồng phục màu cam vẫn cặm cụi bên hệ thống tủ điện, mặc kệ những giọt mồ hôi túa ra, không lau kịp.

Một trong số họ cẩn trọng thao tác một chiếc máy kỹ thuật. Đây là thiết bị cảnh báo chập cháy. Đây là các nhân viên của EVN Hanoi đang triển khai kiểm tra, đảm bảo chắc chắn hệ thống truyền tải điện tại khu vực sẽ hoạt động tuyệt đối an toàn, thông suốt trong Ngày hội lớn của toàn dân, sẽ diễn ra vào ngày 23/5.

Gạt vội những giọt mồ hôi ướt đẫm gương mặt đen bóng, anh Nguyễn Tuấn Anh – công nhân thuộc Đội quản lý khu vực 1, công ty Điện lực Ba Đình chia sẻ:

“Để chuẩn bị tốt cho công tác bầu cử, EVNHANOI đã yêu cầu các đơn vị dốc toàn lực. Nhận sự phân công, anh em chúng tôi lập tức lên đường, có mặt tại ra các điểm đặt hòm phiếu bầu cử để rà soát, kiểm tra lại hệ thống điện.

Hôm nay, chúng tôi sẽ siết lại các thiết bị điện, sử dụng thiết bị bắn nhiệt để kiểm tra nhiệt độ, kiểm tra dòng điện có sự quá tải không, đảm bảo không có bất thường nào xảy ra trong ngày bầu cử.

Trong quá trình kiểm tra, nếu phát hiện có gì bất thường, nhóm sẽ lập tức báo cáo lãnh đạo để có phương án xử lý kịp thời.

Trong thời điểm này, EVNHANOI có nhiều nhóm trực chiến, mỗi nhóm này đều được hỗ trợ hệ thống thiết bị hiện đại đi kèm. Tổ chúng tôi phụ trách kiểm soát điện ở 5 phường. Mỗi phường có 9 điểm bầu cử. Tổng cộng chúng tôi sẽ rà soát gần 50 điểm.

Thời tiết mùa hè, phải làm việc ngoài trời, xung quanh toàn bê tông thật sự không dễ chịu, lại thêm mối lo dịch Covid đang diễn biến bất thường. Tuy nhiên chúng tôi không nề hà, tất cả đều sẵn sàng trực chiến, sẵn sàng có mặt tại nơi cần xử lý sự cố bất cứ lúc nào được điều động. Điều quan trọng là đảm bảo dòng điện an toàn, thông suốt cho ngày hội toàn dân", anh Tuấn Anh chia sẻ

Cũng ngày hôm đó, tại một địa điểm ở khu Mễ Trì (Nam Từ Liêm, Hà Nội), tổ tuần canh thuộc Công ty Lưới điện cao thế Hà Nội miệt mài các thao tác kiểm tra hệ thống cột điện đơn.

Đây là hệ thống cột điện – trạm điện kiểu mẫu của thành phố. Từ hệ thống này, sẽ truyền tải cho các trạm 110kV của thành phố Hà Nội. Đặc biệt là tuyến đường dây cấp điện cho các trạm ở khu vực Mỹ Đình, Thanh Xuân.

Công ty Lưới điện cao thế Hà Nội được phân công quản lý 10 tuyến đường dây tại các khu vực: Nam Từ Liêm, Ba Đình, Hoàn Kiếm và Đống Đa, trong đó có nhiều điểm được chọn đặt hòm phiếu bầu cử ĐBQH, ĐB HĐND.

Công việc của họ là kiểm tra lại toàn bộ thiết bị điện lưới, nếu phát hiện có bất thường sẽ nhanh chóng cập nhật lên phần mềm, để các lãnh đạo cử đội ứng cứu ra hiện trường kịp thời xử lý.

Ông Nguyễn Đức Hùng – Đội phó Đội Quản lý vận hành, Công ty lưới điện cao thế Hà Nội chia sẻ, gần 1 tháng nay, các đội tuần canh trực chiến 24/24. Các đội tuần canh liên tục đi bộ dọc tuyến đường dây diện, dùng máy đo nhiệt, ống kính kiểm tra.

“Chúng tôi đã đăng ký phương án với Tổng công ty Điện lực Hà Nội, sẽ tăng cường gần 500 ca trực từ ngày 20 – 23/5. Ngoài ra, chúng tôi gửi công văn đến các công trình đang thi công trên toàn địa bàn thành phố Hà Nội, tạm dừng hoạt động trong khoảng thời gian từ 22 – 24/5 để đảm bảo an toàn điện cho bầu cử”, ông Hùng cho biết.

19g, trời xâm xẩm tối, cái nóng của mùa hè vẫn hầm hập khắp mọi ngóc ngách. Khi mà nhiều người đã hối hả rời nhiệm sở để đoàn tụ bên gia đình sau một ngày bận rộn thì tại trạm biến áp 110kV – công viên Thống Nhất (Hai Bà Trưng, Hà Nội), chị Kim Anh và các đồng nghiệp vẫn tập trung cao độ, thao tác kiểm tra thông số vận hành thiết bị trên màn hình máy tính, máy tính bảng…

Thống Nhất là Trạm điện hiện đại, tất cả mọi hoạt động đều được theo dõi, cảnh báo qua hệ thống từ xa. Bình thường chị Kim Anh và 4 đồng nghiệp sẽ kiểm tra luân phiên 7 trạm theo ngày, tuần, tháng, quý với tần suất thấp. Nhưng từ đầu tháng 5, chị được lệnh tăng cường kiểm tra vào các khung giờ cao điểm, tăng tần suất kiểm tra, từ 2 -3 lần/trạm/ngày.

Bên cạnh việc tổ chức 9.000 lượt ca trực, và xây dựng nhiều kịch bản, phương án ứng phó để xử lý sự cố kịp thời, EVNHANOI còn phối hợp với các cấp chính quyền, công an, quân đội tại địa phương rà soát, xây dựng và triển khai các phương án bảo vệ an ninh trật tự, an toàn, phòng chống cháy nổ cho các công trình điện, trụ sở cơ quan, kho tàng...

Trong thời gian diễn ra bầu cử không thực hiện các công việc trên lưới có cắt điện làm mất điện khách hàng, trừ trường hợp cắt điện để xử lý sự cố.

Đến thời điểm này, qua rà soát các đơn vị, EVNHANOI đánh giá các đơn vị đã thực hiện tốt các phương án, chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương sẵn sàng đảm bảo cung cấp điện cho 4.868 địa điểm bầu cử ở khu vực Thủ đô.

Bên cạnh việc dồn lực đảm bảo cấp điện thông suốt trong dịp bầu cử, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 và nắng nóng diện rộng tại Thủ đô và các tỉnh lân cận, EVNHANOI cũng kịp thời tuyên truyền, yêu cầu các nhân sự nâng cao ý thức phòng chống dịch, nghiêm túc tuân thủ thực hiện yêu cầu 5K của Bộ Y tế tại nơi làm việc và tại gia đình.

Do đặc thù của công việc, các nhân viên của Tổng công ty phải thường xuyên có mặt tại nhiều điểm hiện trường, nhằm giảm thiểu thấp nhất rủi ro lây nhiễm Covid-19, EVNHANOI đã kích hoạt Trung tâm Điều độ dự phòng cùng phương án ăn, ở tập trung cho các cán bộ nhân viên trực vận hành.

Đối với bộ phận kiểm tra thực địa, làm việc trực tiếp tại các điểm bầu cử cần thực hiện nghiêm các quy định phòng dịch, đeo khẩu trang, sát khuẩn tay trong suốt quá trình làm việc, hạn chế tối đa tiếp xúc gần khi thi hành nhiệm vụ.

“Trước khi lên đường, bao giờ lãnh đạo cơ quan cũng lưu ý việc tuân thủ nghiêm ngặt các bước phòng dịch Covid-19. Bởi, chỉ một người trong mắt xích, nếu chẳng may nhiễm bệnh, sẽ làm ảnh hưởng tới cả nhóm, ảnh hưởng đến an toàn thông suốt lưới điện, đặc biệt trong thời điểm ngày bầu cử cận kề, nắng nóng diện rộng và dịch bệnh Covid vẫn đang diễn biến phức tạp ”, Tuấn Anh – nhân viên thuộc Đội Quản lý điện số 1, Công ty Điện lực Ba Đình cho biết.

Bài: Nguyễn Thị Diệu Bình

Ảnh: Lê Anh Dũng