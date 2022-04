Vũ Cát Tường tiết lộ Thiều Bảo Trâm 'vừa chia tay, đang thất tình'

Trong liveshow "Ngã - Into the Unknown", Vũ Cát Tường lần đầu bật mí về tình bạn 10 năm với Thiều Bảo Trâm, đồng thời tiết lộ cô "vừa chia tay, đang thất tình".

Tối 23/4, đêm nhạc Ngã - Into the Unknown thuộc chuỗi The Show Vietnam với nhân vật chính Vũ Cát Tường diễn ra tại Dinh Độc Lập, TP.HCM. Chương trình chia làm 4 chương gồm: The Known (những điều đã biết), The Unknown (những điều chưa biết), Me (tôi) và Us (chúng ta). Ca sĩ đã thể hiện phần lớn ca khúc làm nên sự nghiệp thành công của mình, từ Vết mưa, Cô gái ngày hôm qua, If,... đến các sáng tác mới nhất trong đĩa mở rộng Một triệu năm ánh sáng.

Ca sĩ Vũ Cát Tường.

Bên cạnh những tiết mục chất lượng, sự xuất hiện của ca sĩ Thiều Bảo Trâm gây chú ý. Cô và chị gái Thiều Bảo Trang đã đến chương trình từ sớm. Sau khi show diễn ra hơn một nửa, ca sĩ Vũ Cát Tường gây chú ý khi chia sẻ: "Tôi có một người bạn, thời gian quen nhau lên đến một thập kỷ. Vậy mà khi cô ấy yêu, cô ấy từ giã hội bạn độc thân, nhắn tin rủ rê không bao giờ được. Cho đến khi vũ trụ bắt cô ấy và bạn trai chia xa, cô ấy nhắn tôi: Tường ơi, sao em nghe nhạc Tường thấy buồn và đau quá! Hôm nay, khi đã độc thân, lần đầu tiên cô ấy đến xem concert của tôi. Vâng, Thiều Bảo Trâm, tôi tố cáo bạn!".

Khi Thiều Bảo Trâm tiến lên sân khấu, Vũ Cát Tường vẫn không "buông tha" bạn, tiếp tục trêu chuyện "có người yêu quên bạn". Thiều Bảo Trâm liền đáp trả: "Sao hôm nay Tường lại "bóc" bạn mình trên sân khấu nhỉ? Chuyện Tường yêu ai, người yêu cũ của Tường thế nào tôi biết hết. Mọi người muốn nghe gì ạ?". Vũ Cát Tường liền hoảng hốt, thừa nhận sai lầm và đề nghị cả hai cùng "xếp lại quá khứ".

Dù "chặt chém" nhau, Vũ Cát Tường và Thiều Bảo Trâm rất thân thiết. Hai người quen nhau 10 năm trước. Vũ Cát Tường lái xe máy chở Thiều Bảo Trâm đi mua quần áo, cùng nhau ăn bò né, kể cho nhau nghe chuyện vui buồn. Thiều Bảo Trâm còn tiết lộ Vũ Cát Tường có thể uống cạn một chai rượu và luôn hóa thành thầy bói tử vi khi say. Biết Vũ Cát Tường làm live concert, Thiều Bảo Trâm đã tự mua vé, rủ chị gái đến xem cùng mình.

Trên sân khấu, Vũ Cát Tường hỏi Thiều Bảo Trâm: "Em hiện tại đã hạnh phúc chưa?". Cô đáp: "Em vui chứ. Em hiện là cô gái độc thân vui vẻ nhé mọi người". Thế là, Vũ Cát Tường đã tặng Thiều Bảo Trâm một tiết mục đặc biệt. Ca sĩ đàn và song ca bài Sau lưng anh có ai kìa tặng Thiều Bảo Trâm. Đây là sự ưu ái của Vũ Cát Tường dành cho bạn thân bởi cô chưa từng làm điều này cho ai.

Giọng ca Vết mưa nói: "Tường tặng món quà này cho em, mong em luôn hạnh phúc. Có thể chúng ta hiện tại không gặp nhau nhiều nhưng Tường luôn dõi theo em. Khi em cưới, Tường sẽ đến hát tặng em". Tương tác tình cảm giữa Vũ Cát Tường và Thiều Bảo Trâm khiến khán đài "bùng nổ". Lần hiếm hoi, khán giả được nghe Vũ Cát Tường hát cover.

Cũng tại đêm nhạc Ngã - Into the Unknown, Vũ Cát Tường bộc bạch lòng mình qua âm nhạc. Cô nói nhiều người tưởng mình lập dị, gai góc nhưng sự thật ca sĩ rất đơn giản. Vũ Cát Tường của đời thường dậy lúc 7 giờ sáng, hay một mình lái xe máy tìm ăn phở, bánh tráng nướng. Muốn hiểu về ca sĩ, chỉ cần nghe nhạc của cô là đủ. Đơn cử, bài hit If ra đời trong cảm xúc tự ti nặng nề của Vũ Cát Tường.

Vũ Cát Tường cởi áo khoác, hát sung.

Ca sĩ cũng tiết lộ ý thức về thời gian khiến cô thay đổi nhiều. "Không còn vội vã như tuổi 25 trong Birthday concert, cũng không đứng trên con báo đầy cô độc và xa mọi người như show Inner me. Tôi hôm nay đứng đâu cũng được, miễn là chính mình và hạnh phúc. Khi vũ trụ yêu cầu bạn rời khỏi vị trí của mình, bạn có muốn níu kéo cũng không được", Vũ Cát Tường nói.

Bài và ảnh, clip: Mỹ Loan