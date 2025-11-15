Xe buýt chở 60 người lao xuống vực sâu 200 mét, 37 người thiệt mạng

PERU - Theo The Sun, một chiếc xe buýt đã lao xuống vực sâu gần 213 m sau khi va chạm với một xe tải, khiến ít nhất 37 người thiệt mạng và 24 người khác bị thương.