Khoảnh khắc phi công hạ cánh lỗi, trực thăng gãy đuôi trước tai nạn kinh hoàng

NGA – Chiếc trực thăng Ka‑226 gãy rời đuôi trong lúc hạ cánh rồi mất kiểm soát, rơi xuống một ngôi nhà gần bờ biển Caspi, khiến 5 người thiệt mạng.