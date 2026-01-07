Xe khách vượt ẩu tại khúc cua, suýt gây tai nạn đối đầu trên đường đèo

Đoạn video ghi lại cảnh một xe khách vượt ẩu, lấn toàn bộ phần đường ngược chiều tại khúc cua nguy hiểm, khuất tầm nhìn, suýt gây tai nạn với xe chạy đúng chiều.