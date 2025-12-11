Nữ nhân viên 'tung cước' liên tiếp khiến tên trộm hoảng sợ bỏ chạy

ECUADOR – Nhận thấy kẻ cướp định chiếm đoạt tiền, nữ nhân viên phản ứng kịp thời với những cú đấm và đá chính xác, khiến đối tượng phải bỏ chạy khỏi hiện trường.