Tính đến ngày 24/8, có 12 ngân hàng thương mại đã đăng ký, thông báo và truyền thông tham gia Chương trình tín dụng với tổng quy mô khoảng 408.000 tỷ đồng, hướng dòng vốn vào các động lực tăng trưởng kinh tế và doanh nghiệp nhỏ và vừa.