Sở GD-ĐT TP Đồng Nai vừa công bố kết quả thẩm định hồ sơ đăng ký tuyển thẳng vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027 đối với các trường tuyển sinh bằng hình thức thi tuyển.

Theo đó, có 243 học sinh đủ điều kiện được tuyển thẳng vào lớp 10 theo quy định, trở thành nhóm thí sinh được đặc cách vào thẳng bậc THPT trong kỳ tuyển sinh năm nay.

Theo quy chế của Bộ GD-ĐT, diện tuyển thẳng áp dụng với học sinh đạt giải tại các kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia, quốc tế; học sinh tham gia đội tuyển thể thao quốc gia; học sinh đạt giải tại các cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia… cùng một số trường hợp đặc thù khác.

Sở GD-ĐT yêu cầu các trường THPT khẩn trương thông báo kết quả đến phụ huynh, học sinh để chủ động hoàn tất thủ tục nhập học.

Với học sinh được tuyển thẳng, nhà trường có trách nhiệm lưu giữ hồ sơ gốc, đồng thời hướng dẫn bổ sung học bạ THCS khi làm thủ tục nhập học theo quy định.

