Ngày 28/5, tại điểm thi lớp 10 ở Trường THPT Tam Hiệp (Đồng Nai), một tình huống “chạy đua với thời gian” đã xảy ra ngay trước giờ làm thủ tục khiến nhiều phụ huynh và học sinh thót tim.

Theo đó, một thí sinh sau khi đối chiếu giấy báo dự thi bất ngờ phát hiện đến nhầm địa điểm thi. Địa điểm dự thi đúng của em là Trường THCS Bình Đa. Khi phát hiện sự việc, thời gian làm thủ tục đã cận kề.

Hình ảnh lực lượng CSGT chạy lấy xe đặc chủng chở thí sinh đến điểm thi. Ảnh cắt từ clip

Trước tình huống khẩn cấp, Ban Giám hiệu nhà trường đã lập tức đề nghị lực lượng CSGT đang tham gia chương trình “Tiếp sức mùa thi năm 2026” hỗ trợ đưa thí sinh đến đúng điểm thi tại Trường THCS Bình Đa (phường Tam Hiệp).

Không chần chừ, Thượng úy Trương Phi Long, Thượng úy Lý Vũ Khánh Linh và Trung úy Lê Xuân Thắng đã dùng xe đặc chủng đưa thí sinh tới đúng điểm thi chỉ trong 3 phút, kịp giờ quy định.

Chứng kiến sự việc, nhiều phụ huynh không khỏi xúc động trước cách xử lý nhanh chóng, kịp thời của lực lượng chức năng.

Một phụ huynh có con dự thi tại điểm thi Trường THPT Tam Hiệp cho biết: "Lúc đó, tôi thấy học sinh rất hoảng loạn, nếu không được hỗ trợ kịp chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng tâm lý trước khi vào phòng thi. Lực lượng CSGT phản ứng rất nhanh, dùng xe chuyên dụng hú còi đưa thí sinh đi ngay. Các anh vừa trấn an tinh thần, vừa hỗ trợ kịp thời nên ai chứng kiến cũng thấy ấm lòng".

Thượng úy Long cho biết, khi phát hiện sự việc, thí sinh gần như hoảng loạn vì sợ trễ giờ. “Không kịp suy nghĩ nhiều, tôi chỉ nói ‘Con lên xe!’ rồi đưa em đi ngay”, anh nhớ lại.

Theo Phòng CSGT Công an TP Đồng Nai, lực lượng được tăng cường tại các điểm thi để điều tiết giao thông, chủ động hỗ trợ thí sinh trong các tình huống phát sinh như nhầm điểm thi, quên giấy tờ hay gặp sự cố khi di chuyển.