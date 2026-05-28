Theo Sở GD-ĐT, toàn thành phố bố trí 44 điểm thi tại các trường phổ thông có vị trí thuận lợi, với tổng cộng 1.284 phòng thi. Để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, ngành giáo dục đã huy động hơn 3.800 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia công tác coi thi và phục vụ kỳ thi.

Dưới đây là đề thi lớp 10 môn Toán tại Đồng Nai:

Dưới đây là đáp án tham khảo của đề thi môn Toán do Tuyensinh247 thực hiện:

Nhiều thí sinh nhận xét đề thi môn Toán năm nay ở mức vừa phải, không quá đánh đố, bám sát chương trình học. Tuy nhiên, để đạt điểm cao, thí sinh cần nắm chắc kiến thức nền tảng và có kỹ năng giải bài linh hoạt.

Chiều cùng ngày, các thí sinh sẽ tiếp tục dự thi môn Tiếng Anh.

Đây là kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 đầu tiên sau khi sáp nhập Đồng Nai và Bình Phước trở thành TP Đồng Nai. Toàn thành phố có 24 trường THPT công lập tổ chức tuyển sinh bằng hình thức thi tuyển.

Trong đó, có 3 trường chuyên gồm: THPT chuyên Lương Thế Vinh (phường Tam Hiệp), THPT chuyên Quang Trung (phường Đồng Xoài) và THPT chuyên Bình Long (phường Bình Long).

Ngoài 24 trường tổ chức thi tuyển, các trường THPT công lập và tư thục còn lại sẽ xét tuyển dựa trên kết quả rèn luyện và học tập của học sinh ở bậc THCS.