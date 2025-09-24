Cầu bị cuốn phăng, hàng trăm người mắc kẹt sau khi hồ chứa vỡ do siêu bão Ragasa

TRUNG QUỐC – Theo Tân Hoa xã, một hồ chứa ở miền Đông đảo Đài Loan vỡ bờ khi siêu bão Ragasa quét qua, cuốn phăng cây cầu bắc qua sông Mã Thái An, khiến ít nhất 14 người thiệt mạng và hàng trăm người bị mắc kẹt.