Khoảnh khắc xe chở công nhân bị lũ cuốn phăng, nhiều người mất tích

ẤN ĐỘ – Đoạn video lan truyền trên mạng xã hội ghi lại khoảnh khắc chiếc xe chở công nhân bị dòng lũ cuốn trôi ở Dehradun, bang Uttarakhand, khiến nhiều người mất tích.