S&I Ratings ước tính tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn năm 2027 có thể đạt khoảng 276 nghìn tỷ, tăng 22% so với năm 2026. Trong đó, nhóm bất động sản chiếm tới 57% tổng giá trị đáo hạn toàn thị trường.