Theo Sở GD-ĐT Hà Nội, sáng 1/6 - buổi thi chuyên các môn Toán, Tin, Ngữ văn và các môn ngoại ngữ khác ngoài Tiếng Anh, có 6.065 thí sinh dự thi trên tổng số 6.399 em đăng ký (đạt tỷ lệ 94,78%); vắng 334 thí sinh.

Ở buổi thi này, không có thí sinh cũng như cán bộ coi thi nào vi phạm quy chế thi.

Theo Sở GD-ĐT, các điểm thi trên địa bàn thành phố diễn ra an toàn, nghiêm túc, thực hiện đúng quy chế thi.

Theo kế hoạch, chiều nay các thí sinh dự thi các khối chuyên Khoa học Tự nhiên, Tiếng Anh, Lịch sử và Địa lý.

Thí sinh dự thi lớp 10 tại Hà Nội năm 2026. Ảnh: Thanh Hùng

Từ ngày 1/6 đến ngày 10/6, Hội đồng chấm thi lớp 10 của Sở GD-ĐT sẽ thực hiện chấm bài thi trắc nghiệm. Từ ngày 2/6 đến ngày 10/6, Hội đồng sẽ chấm bài thi tự luận.

Theo kế hoạch, từ ngày 19 đến ngày 22/6, Sở GD-ĐT Hà Nội sẽ công bố điểm thi lớp 10 năm 2026 trên Cổng thông tin điện tử của Sở, Cổng tuyển sinh đầu cấp của thành phố. Trong khoảng thời gian này, Sở GD-ĐT cũng công bố điểm chuẩn của các trường THPT.