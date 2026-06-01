Đề thi chuyên Toán tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội năm 2026 như sau:

Thí sinh dự thi vào lớp chuyên phải hoàn thành 3 bài thi của kỳ tuyển sinh lớp 10 công lập và bài thi môn chuyên theo nguyện vọng. Trong đó, các môn thi chung tính hệ số 1, môn chuyên tính hệ số 2. Chỉ những thí sinh dự đủ các bài thi, không vi phạm quy chế đến mức hủy kết quả và có điểm mỗi bài thi trên 2 mới được xét tuyển.

Các lớp chuyên được xét tuyển độc lập. Thí sinh trúng tuyển nhiều lớp chuyên được quyền chọn một lớp để theo học.

Học sinh trúng tuyển nguyện vọng 1 (NV1) sẽ không được xét NV2. Học sinh không trúng tuyển NV1 được xét NV2 nếu có điểm xét tuyển cao hơn điểm chuẩn NV1 của trường ít nhất 1 điểm. Khi hạ điểm chuẩn, các trường được tiếp nhận thí sinh đăng ký NV2 đủ điều kiện trúng tuyển.

Đề thi môn chuyên bám sát Chương trình giáo dục phổ thông 2018, chủ yếu thuộc kiến thức lớp 9, với các mức độ từ thông hiểu đến vận dụng. Môn Khoa học tự nhiên được ra theo từng mạch nội dung tương ứng với lớp chuyên (Vật lý, Hóa học, Sinh học); môn Lịch sử và Địa lý thi theo từng phân môn. Thí sinh đăng ký lớp chuyên Tin học làm bài thi môn Toán để xét tuyển.

Môn chuyên Toán và Ngữ văn thi tự luận; môn Ngoại ngữ thi kết hợp tự luận và trắc nghiệm, có phần nghe hiểu. Môn Khoa học tự nhiên, Lịch sử và Địa lý cũng kết hợp tự luận và trắc nghiệm.

Năm nay, thí sinh làm bài trực tiếp trên đề thi đối với các môn Khoa học tự nhiên, Ngoại ngữ, Lịch sử và Địa lý. Với Ngữ văn, Toán và Toán dành cho lớp chuyên Tin, thí sinh làm bài trên giấy thi tự luận. Thí sinh thi chuyên Hóa học không được mang bảng tuần hoàn, bảng tính tan; thí sinh thi chuyên Địa lý không được mang Atlat Địa lý.