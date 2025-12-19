Ngày 5/12 vừa qua, chiến dịch “150 năm Di sản vươn cao” của Sabeco khép lại bằng Lễ tổng kết tại Hà Nội, đồng thời công bố Top 15 Gương mặt Người Truyền Lửa.
Tại vòng Chung khảo, ông Lester Tan - Tổng Giám đốc Sabeco, thành viên Hội đồng thẩm định - đã chia sẻ: “Với vai trò là một thành viên Hội đồng xét chọn hôm nay, tôi thực sự được truyền cảm hứng từ những câu chuyện mà tôi được nghe và đọc. Những câu chuyện đó thực sự chạm đến trái tim tôi, và cũng chính những điều ấy sẽ góp phần giúp Việt Nam cùng nhau tiến bước trong tương lai. Khi chúng ta tôn vinh những cá nhân tiêu biểu này, đó cũng là lời cảm ơn gửi đến tất cả mọi người vì đã chung tay xây dựng một Việt Nam tốt đẹp hơn, mạnh mẽ hơn trên hành trình phía trước”.
Lời khẳng định ấy cũng chính là tinh thần của chiến dịch “150 Năm Di Sản Vươn Cao”: Tôn vinh giá trị tinh thần Việt Nam qua những người Việt Nam đang ngày ngày viết tiếp câu chuyện di sản bằng hành động bền bỉ và lan tỏa hy vọng.
Trong số 15 gương mặt được vinh danh, bốn nhân vật này đại diện cho những tấm gương ngày đêm thầm lặng tạo ra những sáng kiến về giáo dục, chuyển đổi số cho bà con nông dân và những sáng kiến kỹ thuật, tất cả từng ngày tạo nên những hiệu quả trong chính lĩnh vực công tác của mình.
Ở Trường THPT Chuyên Hạ Long (Quảng Ninh), cô giáo Nguyễn Thu Hằng là biểu tượng của lòng yêu nghề, của sự tận tụy và bền bỉ suốt 24 năm gắn bó với giáo dục mũi nhọn. Là giáo viên và Tổ trưởng Tổ Vật lý - Công nghiệp, cô Hằng trực tiếp huấn luyện đội tuyển học sinh giỏi quốc gia và quốc tế, góp phần đưa Quảng Ninh trở thành điểm sáng trên bản đồ Vật lý của Việt Nam.
Hai mốc son tiêu biểu mà các học trò của cô Hằng đạt được đó là Huy chương Đồng Olympic Vật lý châu Á 2018 và Olympic Vật lý châu Âu 2022. Nhưng với cô Hằng, thành tích ấy chỉ là phần nổi của nỗ lực, điều quan trọng hơn vẫn là việc giúp mỗi học sinh tự khám phá khả năng, biến niềm đam mê thành động lực vượt lên chính mình.
Cô giáo Nguyễn Thu Hằng vinh dự nhận danh hiệu Nhà giáo Ưu tú, Bằng khen Thủ tướng Chính phủ, Công dân Quảng Ninh ưu tú… nhưng điều khiến cô hạnh phúc nhất vẫn là sự trưởng thành của nhiều thế hệ học trò, những hạt giống tri thức đang tiếp tục lan tỏa đam mê khoa học.
Vượt qua khuyết tật bẩm sinh ở cánh tay trái, thầy Trần Minh Tú, giáo viên Vật lý Trường THCS Trương Hán Siêu (Ninh Bình), đã chứng minh rằng giới hạn là để vượt qua. Thầy lựa chọn cách tiếp cận đầy sáng tạo: Biến kiến thức Vật lý thành thơ, giúp học sinh ghi nhớ nhanh, hiểu sâu và yêu thích môn học hơn.
Những câu thơ ngắn gọn nhưng súc tích của thầy giúp các định luật, công thức tưởng như khô khan trở nên mềm mại và dễ cảm. Không khí lớp học vì thế mà nhẹ nhàng, gần gũi, học sinh tự tin tiếp thu kiến thức bằng sự hứng thú tự nhiên chứ không gò ép.
Nhờ sáng tạo đặc biệt và cống hiến không mệt mỏi, thầy được trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ GD&ĐT năm 2021. Điều đáng quý nhất ở thầy là tinh thần truyền lửa, để mỗi học sinh hiểu rằng đam mê và nghị lực có thể biến thách thức thành cơ hội.
Là Bí thư Đoàn phường An Tường (Tuyên Quang), chị Nguyễn Thanh Vân mang một khát vọng giản đơn nhưng đầy ý nghĩa: đưa nông dân tiếp cận công nghệ, đưa nông sản địa phương đến gần hơn với thị trường thông qua chuyển đổi số.
Năm 2025, chị Vân triển khai sáng kiến “Livestream bán nhãn - kết nối tiêu dùng qua nền tảng số”, trực tiếp thực hiện 5 buổi livestream, tiêu thụ hơn 2,3 tấn nhãn chỉ trong 2 tuần. Doanh thu mỗi hộ trồng nhãn tăng 25-30%, thu nhập bình quân sản xuất đạt 72 triệu đồng/người/năm - những con số cho thấy sức mạnh của việc “cầm tay chỉ việc” khi ứng dụng công nghệ vào sản xuất nông nghiệp.
Không dừng lại ở phiên chợ online, chị Vân còn xây dựng mô hình “Thanh niên hỗ trợ nông dân chuyển đổi số”, tổ chức 4 lớp tập huấn quay dựng video, hỗ trợ 15 hộ tạo gian hàng trực tuyến và mã QR truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Kết quả: trên 60% hộ sản xuất nhỏ lẻ trong phường đã làm quen và sử dụng nền tảng số.
Trong lĩnh vực khoa học - công nghệ, anh Cao Minh Hòa, Giám đốc Kỹ thuật Công ty Cổ phần Sữa TH, là một trong những kỹ sư trẻ tiêu biểu với tinh thần đổi mới và khát vọng đưa tự động hóa vào dây chuyền sản xuất trong nước.
Bằng sự chủ động và bản lĩnh của mình, anh Hòa đã đề xuất và triển khai nhiều sáng kiến mang lại giá trị kinh tế lớn như hệ thống kiểm soát khối lượng tự động và máy xếp thùng/pallet tự động. Những giải pháp này giúp doanh nghiệp tiết kiệm hàng chục tỷ đồng, tối ưu hóa quy trình và nâng cao năng suất.
Đặc biệt, sáng kiến “Hệ thống robot gắp bịch và đóng thùng tự động” giúp anh được trao Giải thưởng Sáng tạo Khoa học - Công nghệ Việt Nam và Giải thưởng WIPO năm 2022. Đây không chỉ là sự ghi nhận cá nhân mà còn là bước tiến quan trọng trong quá trình hiện đại hóa ngành sữa Việt Nam.
Thông qua gần 300 đề cử và Top 15 Cá Nhân Tiêu Biểu của giải thưởng “Vinh Danh Người Truyền Lửa” do Sabeco khởi xướng những câu chuyện từ lớp học, cánh đồng, nhà máy đến các hoạt động cộng đồng đã tạo nên bức tranh chân thực về tinh thần Việt Nam thời đại mới: kiên trì, sáng tạo, nhân ái và không ngừng học hỏi.
Chương trình được phối hợp triển khai cùng Báo Đại Đoàn Kết, dưới sự chỉ đạo đồng hành của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Tại vòng Chung khảo, ông Lester Tan nhận định rằng những câu chuyện này “chạm đến trái tim” của người dân. Và đúng như vậy, mỗi nhân vật được vinh danh trong Giải thưởng “Vinh Danh Người Truyền Lửa” là một ngọn lửa soi sáng hành trình phát triển cộng đồng, đồng thời làm dày thêm giá trị của chiến dịch “150 năm Di sản vươn cao”.
Việc tôn vinh những gương mặt truyền lửa là cách mà Sabeco tri ân di sản 150 năm thông qua những thành tựu của mình và cả những giá trị đang được viết tiếp mỗi ngày bởi những con người bình dị mà phi thường, những người âm thầm góp phần làm nên một Việt Nam tốt đẹp và mạnh mẽ hơn.