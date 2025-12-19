Ngày 5/12 vừa qua, chiến dịch “150 năm Di sản vươn cao” của Sabeco khép lại bằng Lễ tổng kết tại Hà Nội, đồng thời công bố Top 15 Gương mặt Người Truyền Lửa.

Tại vòng Chung khảo, ông Lester Tan - Tổng Giám đốc Sabeco, thành viên Hội đồng thẩm định - đã chia sẻ: “Với vai trò là một thành viên Hội đồng xét chọn hôm nay, tôi thực sự được truyền cảm hứng từ những câu chuyện mà tôi được nghe và đọc. Những câu chuyện đó thực sự chạm đến trái tim tôi, và cũng chính những điều ấy sẽ góp phần giúp Việt Nam cùng nhau tiến bước trong tương lai. Khi chúng ta tôn vinh những cá nhân tiêu biểu này, đó cũng là lời cảm ơn gửi đến tất cả mọi người vì đã chung tay xây dựng một Việt Nam tốt đẹp hơn, mạnh mẽ hơn trên hành trình phía trước”.

Lời khẳng định ấy cũng chính là tinh thần của chiến dịch “150 Năm Di Sản Vươn Cao”: Tôn vinh giá trị tinh thần Việt Nam qua những người Việt Nam đang ngày ngày viết tiếp câu chuyện di sản bằng hành động bền bỉ và lan tỏa hy vọng.

Trong số 15 gương mặt được vinh danh, bốn nhân vật này đại diện cho những tấm gương ngày đêm thầm lặng tạo ra những sáng kiến về giáo dục, chuyển đổi số cho bà con nông dân và những sáng kiến kỹ thuật, tất cả từng ngày tạo nên những hiệu quả trong chính lĩnh vực công tác của mình.