60 cá nhân tiêu biểu (có 31 cá nhân đã mất) được Thành ủy TPHCM thống nhất là những người có thành tích đặc biệt xuất sắc, có nhiều cống hiến, đóng góp cho cộng đồng, xã hội trên các ngành, lĩnh vực trong chặng đường 50 năm xây dựng, bảo vệ và phát triển TP. Theo đó, lĩnh vực chính trị, quản lý nhà nước có 3 cá nhân; lĩnh vực hoạt động xã hội có 12 cá nhân; lĩnh vực giáo dục và đào tạo, y tế, khoa học công nghệ có 11 cá nhân; lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và báo chí truyền thông có 10 cá nhân; lĩnh vực kinh tế có 5 cá nhân; lĩnh vực quốc phòng an ninh có 4 cá nhân; lĩnh vực dân tộc, tôn giáo có 5 cá nhân. Một số cá nhân tiêu biểu được tôn vinh ở lĩnh vực chính trị, quản lý nhà nước có: ông Nguyễn Văn Linh - nguyên Tổng Bí thư, nguyên Bí thư Trung ương Cục miền Nam, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM; ông Phạm Hùng - nguyên Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng; ông Võ Văn Kiệt - nguyên Thủ tướng Chính phủ, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM; Ông Phan Văn Khải - nguyên Thủ tướng Chính phủ, nguyên Chủ tịch UBND TPHCM; ông Nguyễn Hữu Thọ - nguyên Chủ tịch Quốc hội, nguyên Chủ tịch đầu tiên của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam và nguyên Chủ tịch Hội đồng cố vấn của Cộng hòa miền Nam Việt Nam - chức vụ tương đương với Chủ tịch nước; Ông Trương Tấn Sang - nguyên Chủ tịch nước, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM; ông Nguyễn Minh Triết - nguyên Chủ tịch nước, nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM... Ở lĩnh vực hoạt động xã hội có: bà Trương Mỹ Hoa (Bảy Thư) - nguyên Phó chủ tịch nước; bà Ngô Thị Huệ (Bảy Huệ) - nguyên Phó chủ tịch Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TPHCM; bà Trần Tố Nga - người đứng đơn khởi kiện để tìm công lý cho các nạn nhân bị ảnh hưởng chất độc da cam (dioxin) trong chiến tranh Việt Nam... Ở lĩnh vực giáo dục và đào tạo, khoa học công nghệ có: ông Trần Đông A - Anh hùng Lao động, giáo sư, tiến sĩ, Thầy thuốc nhân dân; bà Nguyễn Thị Ngọc Phượng - Anh hùng Lao động, giáo sư, bác sĩ, Thầy thuốc nhân dân, nguyên Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ... Ở lĩnh vực giáo dục và đào tạo có: ông Trần Văn Giàu - nhà cách mạng, giáo sư sử học, Anh hùng Lao động, nguyên Bí thư Xứ ủy Nam Kỳ, nguyên Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến Nam Bộ; GS.TS Đặng Lương Mô - nhà khoa học, cố vấn cao cấp... Ở lĩnh vực khoa học công nghệ có: ông Nguyễn Đình Đầu - nhà nghiên cứu lịch sử, địa lý; ông Nguyễn Đình Tư - nhà nghiên cứu lịch sử... Ở lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật: có NSND Kim Cương, nhạc sĩ Xuân Hồng, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Lĩnh vực báo chí truyền thông có: ông Trần Bạch Đằng - nguyên Bí thư Thành ủy Sài Gòn - Gia Định, Ban Tuyên huấn Trung ương Cục, nhà nghiên cứu, nhà văn, nhà thơ... Ở lĩnh vực kinh tế có: bà Nguyễn Thị Ráo - Anh hùng Lao động, nguyên Giám đốc Công ty Kinh doanh lương thực TPHCM; ông Trần Du Lịch - tiến sĩ, nguyên Phó Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM, ủy viên Hội đồng Khoa học TP.HCM... Ở lĩnh vực quốc phòng - an ninh có: ông Mai Chí Thọ - nguyên Bộ trưởng Bộ Công an, nguyên Chủ tịch UBND TPHCM, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM; ông Nguyễn Văn Tàu (Tư Cang) - Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ở lĩnh vực dân tộc, tôn giáo có: Gioan Baotixita Lê Đức Thịnh - hiệp sĩ Đại thánh giá do tòa thánh Vatican phong tước; Trưởng lão Hòa thượng pháp chủ Thích Trí Quảng - Chủ tịch Hội đồng giám luật Hội đồng chứng minh Trung ương, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại TPHCM.