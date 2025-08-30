Chia sẻ với VietNamNet, những gương mặt tham dự cho biết việc được lựa chọn đại diện hàng triệu trí thức trẻ Việt Nam tham gia lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh là niềm vui, vinh dự và đầy tự hào.

“Được đại diện cho đội ngũ trí thức Việt Nam tham gia diễu hành trong sự kiện trọng đại A80 của dân tộc, tôi cảm thấy vô cùng tự hào và xúc động. Đây không chỉ là khoảnh khắc thiêng liêng để tri ân công lao của các thế hệ cha anh đã hy sinh cho độc lập, tự do, mà còn là động lực mạnh mẽ để thế hệ trí thức hôm nay tiếp tục nỗ lực cống hiến, làm chủ khoa học công nghệ, góp phần là một lực lượng chủ đạo trong phát triển đất nước ngày càng giàu mạnh, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới”, PGS.TS Trương Thanh Tùng chia sẻ.

Để được vinh dự đứng trong khối trí thức, PGS.TS Trương Thanh Tùng từng có những thành tích đáng nể như: là ứng viên đạt chuẩn phó giáo sư trẻ nhất năm 2024; giải thưởng Nhà giáo trẻ tiêu biểu thủ đô Hà Nội năm 2022; Giải thưởng Quả cầu vàng 2021; Gương mặt trẻ tiêu biểu Việt Nam 2022...

PGS.TS Trương Thanh Tùng có nhiều công trình nghiên cứu ấn tượng như phát minh thuốc điều trị HIV mới, thuốc điều trị ung thư trúng đích, phát triển chất thay thế kháng sinh mới hứa hẹn cho ra đời những sản phẩm thuốc “Make in Vietnam”.

PGS.TS Trương Thanh Tùng (trái) và TS Nguyễn Viết Hương (phải) tham gia khối trí thức tại A80. Ảnh: NVCC.

Còn TS Nguyễn Viết Hương, 35 tuổi, hiện là Phó Trưởng khoa Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu, Đại học Phenikaa chia sẻ đây sẽ là những trải nghiệm khó quên và đẹp đẽ trong đời mình.

TS Nguyễn Viết Hương là thủ khoa đầu vào của khoa Vật lý Kỹ thuật và Công nghệ nano, Trường ĐH Công nghệ - ĐH Quốc gia Hà Nội trước khi nhận được học bổng của Nhà nước và bắt đầu hành trình du học ở tuổi 19. Anh cũng là thủ khoa đầu ra toàn khóa ngành Khoa học Vật liệu của Học viện Khoa học ứng dụng Quốc gia Lyon - ngôi trường đào tạo kỹ sư hàng đầu của Pháp.

Ở tuổi 35, TS Hương gây ấn tượng khi sở hữu một bằng độc quyền sáng chế quốc tế; 2 giải thưởng nghiên cứu khoa học quốc tế xuất sắc. Anh cũng là tác giả của 43 bài báo khoa học công bố trên tạp chí khoa học quốc tế, trong đó có 35 bài thuộc danh mục Q1 (nhóm tạp chí khoa học uy tín hàng đầu thế giới). Anh giành Giải thưởng Quả cầu vàng 2024; là Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2024...

“Bước đi trên Quảng trường Ba Đình lịch sử trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, tôi cảm nhận rõ niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm của một trí thức hôm nay. Mẹ tôi cách đây 50 năm cũng là 1 trong 3 chiến sĩ công an nhân dân của Hà Tĩnh ra Hà Nội duyệt binh ở quảng trường Ba Đình lịch sử 2/9/1975. Xuất thân từ gia đình có truyền thống cách mạng, tôi rất thấm thía giá trị của độc lập, hòa bình - thành quả được đánh đổi bằng biết bao hy sinh", TS Nguyễn Viết Hương chia sẻ.

Anh bày tỏ, trong bối cảnh đất nước đang hội nhập và cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt, anh cũng như những ai trong đội ngũ trí thức đều ý thức sâu sắc rằng mình phải ở vị trí tiên phong, không ngừng học hỏi, nghiên cứu và sáng tạo. "Chúng tôi mong muốn góp phần xây dựng một nền khoa học công nghệ và giáo dục vững mạnh, để Việt Nam ngày càng phát triển, được bạn bè quốc tế trân trọng và từng bước ‘sánh vai cùng các cường quốc năm châu’”, TS Hương nói.

Khối trí thức đã sẵn sàng cho buổi lễ diễu binh, diễu hành cấp quốc gia với quy mô đặc biệt kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Trong ảnh, TS Phạm Huy Hiệu đứng thứ hai từ trái sang. Ảnh: NVCC.

Trong số các gương mặt thuộc khối trí thức tại A80 còn có TS Phạm Huy Hiệu, giảng viên Viện Kỹ thuật và Khoa học máy tính, đồng thời là chuyên gia nghiên cứu tại Trung tâm Sức khỏe thông minh VinUni-Illinois, Trường ĐH VinUni.

Anh là chủ nhân của nhiều phát minh, sáng chế liên quan đến trí tuệ nhân tạo trong y tế số. Tròn 10 năm kể từ khi tốt nghiệp đại học, đến nay, TS Hiệu đã sở hữu “khối gia tài” gồm 70 bài báo, trong đó có hơn 20 bài báo trên các tạp chí Q1. Tiến sĩ sinh năm 1992 cũng là tác giả chính của cụm 3 công trình khoa học được hơn 700 nhóm nghiên cứu trên khắp thế giới trích dẫn và khai thác; là tác giả, đồng tác giả của 5 giải pháp công nghệ có giá trị khoa học và tính thực tiễn cao. Nhờ những đóng góp này, anh trở thành người trẻ nhất được vinh danh giải thưởng Quả Cầu Vàng năm 2023; Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2024...

Đây chỉ là 3 trong số những cá nhân xuất sắc được góp mặt trong khối trí thức tham gia A80. Tất cả đều sẵn sàng tập luyện, tổng duyệt và hướng về buổi lễ diễu binh, diễu hành cấp quốc gia với quy mô đặc biệt để kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.