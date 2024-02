Tắm khoáng nóng

Ở miền Bắc và Bắc Trung bộ nhiều nơi có suối nước nóng như Thanh Thủy (Phú Thọ), Kim Bôi (Hòa Bình), Mỹ Lâm (Tuyên Quang), Trạm Tấu (Yên Bái), Kê Gà (Ninh Bình) hoặc các khu onsen như Quang Hanh (Quảng Ninh).

Du khách có thể tìm những khu tắm khoáng nóng kết hợp nghỉ dưỡng để gia đình du xuân trong dịp Tết Nguyên đán.

Bản Lướt (Sơn La) nằm ở độ cao hơn 1.600m so với mực nước biển cũng là địa điểm có những bể khoáng nóng lộ thiên đặc trưng. Nhiệt độ trung bình của nước từ 35 độ C đến 50 độ C, có điểm lên tới 70 độ C. Đó là lý do khi đi dạo quanh bản, du khách dễ dàng phát hiện những bể nước bốc hơi nghi ngút.