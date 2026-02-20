Xoay xở với 6 con nhỏ

Chị Nguyễn Thị Tuyết (SN 1991, quê Diễn Châu, Nghệ An, hiện làm trong lĩnh vực làm đẹp) kết hôn vào năm 2013. Từ năm 2014 đến năm 2022, chị lần lượt sinh 6 người con (3 trai, 3 gái).

Chia sẻ về lý do sinh nhiều con, chị Tuyết cho biết, đó không phải là quyết định bồng bột.

“Lấy chồng xa nhà, tôi luôn thèm muốn cảm giác đầm ấm, quây quần bên gia đình. Tôi mong trong nhà lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười, cảm giác rộn ràng, đông đủ. Bởi vậy tôi mới thích sinh nhiều con”, chị chia sẻ.

Tết của bà mẹ 6 con đầy ắp những câu chuyện hài hước

Những năm gần đây, chồng chị thường xuyên công tác xa nhà, những đứa trẻ trở thành điểm tựa tinh thần cho chị. Mỗi dịp Tết đến, khi gia đình thiếu vắng người trụ cột, tiếng cười vui vẻ, sự hoạt náo của các con đã lấp đầy khoảng trống ấy, giúp không khí gia đình luôn ấm áp, đủ đầy.

Tết đến xuân về, chị Tuyết gác lại công việc, dành toàn bộ thời gian cho các con. Dẫu vậy, đây vẫn là thời điểm chị phải chật vật xoay xở vì không có giúp việc hỗ trợ, một mình chị phải thu vén việc nhà cửa và trông nom 6 đứa trẻ.

Cao trào là vào những ngày giáp Tết, khi các con được nghỉ học, chị Tuyết càng phải “căng mình” xử lý. Trong lúc làm việc nhà, chị vẫn liên tục chạy ra, chạy vào, vừa coi sóc con, vừa làm “quan tòa” bất đắc dĩ để giải quyết những mâu thuẫn vụn vặt giữa 6 đứa trẻ.

Chị Tuyết bộc bạch: “Gia đình bình thường 2-3 đứa đã mệt, nhà tôi 6 đứa thì áp lực tính theo cấp số nhân. Bố mẹ chồng sức khỏe yếu, không thể phụ giúp nhiều nên hầu như một mình tôi phải gánh vác mọi thứ”.

7 mẹ con cùng chung tay chuẩn bị một cái Tết đầm ấm

Bù lại, chị nhẹ lòng phần nào khi các con càng lớn càng tự lập và biết giúp đỡ mẹ. Hai con đầu có thể giúp chị quét nhà, nấu ăn, rửa bát, trông em. Các bé nhỏ thể hiện tình yêu thương với mẹ bằng những cái ôm ấm áp và nụ hôn ngọt ngào.

“Những lúc ấy, tôi quên hết mệt mỏi. Đông con vất vả thật nhưng cũng vui và hạnh phúc lắm”, chị nói thêm.

Những tình huống “dở khóc dở cười” ngày Tết

Bên cạnh nỗi vất vả thường trực, Tết trong gia đình đông con của chị Tuyết còn ngập tràn những tình huống khó xử. Trong đó, điều khiến chị đau đầu nhất mỗi dịp Tết không phải vấn đề tài chính mà là chuyện mua sắm quần áo, đồ dùng cho các con.

“Quần áo, giày dép, đồ dùng cá nhân…, cái gì tôi cũng phải sắm đủ cho 6 đứa, thậm chí còn phải sắm tương đối giống nhau. Chỉ cần thiếu một bé hoặc khác màu một chút là y như rằng sẽ xảy ra chuyện ghen tị, cự cãi.

Có những lúc, tôi lựa tới lựa lui cả buổi ở cửa hàng chỉ để chọn mấy cái giống nhau chứ không phải chọn cái đẹp nhất”, chị cười kể lại.

Việc sắm Tết của chị Tuyết vì thế không chỉ tốn kém mà còn đòi hỏi sự kiên nhẫn và tính toán kỹ lưỡng.

Chi phí sắm Tết của bà mẹ 6 con không hề... nhẹ nhàng.

“Gia đình bình thường chi tiêu hết bao nhiêu thì nhà tôi gấp đôi, gấp ba, thậm chí gấp sáu lần như thế. Tuy nhiên, tôi quan niệm ngày Tết là phải no đủ nên khá thoải mái trong chuyện này”, chị Tuyết chia sẻ.

Mẹ con chị Tuyết quây quần đón Tết cùng gia đình nội - ngoại

Những ngày giáp Tết, hình ảnh 7 mẹ con cùng nhau đi chợ Tết luôn thu hút ánh nhìn của nhiều người. Sáu đứa trẻ ríu rít theo mẹ, đứa đòi mua kẹo, đứa xin mua đồ Tết, đứa thì ngơ ngác vì còn quá bé.

“Đi chợ Tết cùng các con là vui nhất, cứ như 7 chị em đi ‘càn quét’ khu chợ vậy. Tuy nhiên việc này cũng có chút mệt vì lúc nào trong đầu cũng phải đếm xem đủ 6 đứa chưa”, chị Tuyết hài hước nói.

Ngoài chuyện mua sắm, việc lì xì đầu năm cũng là vấn đề khiến nhiều gia đình đông con phải e ngại. Với chị Tuyết, đây là “bài toán khó” mà chị phải vừa khéo léo vừa tinh tế để giải quyết êm đẹp.

“Con tôi đông hơn gấp đôi, gấp ba nên tôi phải giữ ý. Lì xì là lộc đầu năm nhưng cũng là phép lịch sự. Với những gia đình ít con hơn, tôi luôn mừng thêm để bản thân không ái ngại”, chị nói.

Ở chiều ngược lại, điều khiến chị Tuyết cảm thấy yên tâm là các con chưa bao giờ so bì tiền lì xì nhiều hay ít. Ngay từ nhỏ, chị đã dạy các con coi tiền mừng tuổi là lộc đầu năm, là món quà mang đến sự may mắn chứ không phải thước đo giá trị.

“Chỉ cần được lì xì là các con tôi vui lắm rồi, được lì xì 5 nghìn hay 50 nghìn đồng cũng nâng niu, trân trọng.

Các con cảm ơn rất lễ phép, chưa bao giờ tỏ thái độ chê ít hay đòi hỏi thêm, đó cũng là điều tôi tự hào về các con của mình”, chị nói.

Mẹ con chị Tuyết du xuân dịp Tết

Với chị Tuyết, Tết dù mệt nhưng chưa bao giờ là gánh nặng. Đó là khoảng thời gian các con được quây quần bên mẹ, cùng nhau dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị mâm cơm và giữ gìn những phong tục truyền thống.

Tết năm nay cũng như mọi Tết trước, trong căn nhà nhỏ luôn vang tiếng trẻ con nô đùa. Cái Tết của bà mẹ trẻ có thể không nhàn hạ, không sang chảnh nhưng luôn đủ đầy với tình yêu thương và sự gắn kết giữa các thành viên. Với chị, đó chính là món quà quý giá nhất mà gia đình đông con có được mỗi độ xuân về.

