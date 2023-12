{"article":{"id":"2225355","title":"Ẩm thực Hà Nội như ngôi sao đang lên, các nhà hàng Michelin 'cháy chỗ'","description":"Thời gian qua, ẩm thực Hà Nội liên tục được vinh danh trên các bảng xếp hạng uy tín thế giới. Tháng 6 vừa qua, 3 nhà hàng tại Hà Nội được cẩm nang ẩm thực Michelin Guide đánh giá 1 sao.","contentObject":{"contentCustom":"<div class=\"e-tpl-v3 e-tpl-v3-media-single e-v3-tpl-cover\">

<div class=\"e-tpl-v3 e-tpl-v3-text-single e-v3-tpl-content\">

<div class=\"e-v3-text\">

<p>Cuối tháng 10 vừa qua, vượt qua Kuala Lumpur, Đài Bắc, Kyoto, Hà Nội đã giành giải “Điểm đến thành phố ẩm thực mới nổi tốt nhất châu Á năm 2023” - Asia's Best Emerging Culinary City Destination 2023 tại lễ trao Giải thưởng Ẩm thực Thế giới 2023 (World Culinary Awards).</p>

<p>Giải thưởng Ẩm thực Thế giới nằm trong hệ thống Giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards), ra mắt vào năm 1994, nhằm tôn vinh những đơn vị, thương hiệu xuất sắc trong ngành du lịch và lữ hành.</p>

<p>Theo đánh giá của các chuyên gia ẩm thực, Hà Nội được ví như \"ngôi sao đang lên\" của bản đồ du lịch toàn cầu. Đặc biệt, năm qua, thành phố có ba nhà hàng được gắn sao Michelin. </p>

<p>Theo bà Đặng Hương Giang - Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội, việc <a href=\"https://vietnamnet.vn/du-lich-ha-noi-tag3293964757155966845.html\">Hà Nội</a> giành giải “Điểm đến thành phố ẩm thực mới nổi tốt nhất Châu Á năm 2023” là cơ hội để thành phố tiếp tục quảng bá hình ảnh, thương hiệu du lịch Thủ đô qua nền ẩm thực phong phú, đa dạng, giàu truyền thống. Đây trở thành động lực quan trọng để thúc đẩy, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch trên địa bàn Thủ đô. </p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/w-pho-ga-cham-16-1-1557.jpg?width=768&s=kW7-3w_xd7jjTj8e7zKUYg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/w-pho-ga-cham-16-1-1557.jpg?width=1024&s=7QE03eq12g7NfmogkjwU0w\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/w-pho-ga-cham-16-1-1557.jpg?width=0&s=iECRyxaDnittl793hEmTEQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/w-pho-ga-cham-16-1-1557.jpg?width=1024&s=7QE03eq12g7NfmogkjwU0w\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/w-pho-ga-cham-16-1-1557.jpg?width=260&s=P18B7CyVnBhWhgBoHSnyCA\"></picture>

<figcaption>Món phở nổi tiếng trên truyền thông quốc tế (Ảnh: Linh Trang)</figcaption>

</figure>

<p>Trong vài năm qua, ẩm thực Hà Nội “làm mưa làm gió” trên các bảng xếp hạng uy tín. Năm 2022, trang du lịch nổi tiếng Tripadvisor công bố bình chọn Hà Nội là một trong 25 điểm đến ẩm thực hàng đầu thế giới. Trước đó, tờ Telegraph của Anh vinh danh Hà Nội là một trong những thành phố có nền ẩm thực hấp dẫn.</p>

<p>Kênh truyền hình CNN đã từng xếp “Phở” vào top các món ăn phải thử và nằm trong danh sách top 50 món ăn ngon nhất thế giới. Trong khi kênh truyền hình National Geographic tôn vinh Bún chả là một trong 10 món ăn đường phố ngon nhất thế giới. Chuyên trang du lịch Travel and Leisure của Mỹ đã vinh danh Việt Nam là điểm đến có nền ẩm thực nhất Châu Á trong danh sách Bucket List Places in Asia năm 2023… </p>

</div>

</div>

<div class=\"e-tpl-v3 e-tpl-v3-text-single e-v3-tpl-content\">

<div class=\"e-v3-text\">

<p>Tháng 6 vừa qua, ba nhà hàng tại Hà Nội gồm Hibana by Koki bên trong khách sạn Capella, Tầm Vị và Gia lần đầu tiên được cẩm nang ẩm thực Michelin Guide - Giải thưởng danh giá trong làng ẩm thực thế giới đánh giá 1 sao. Hà Nội còn có 13 nhà hàng nhận giải quán ăn ngon với giá cả phải chăng (Bib Gourmand), 32 nhà hàng thuộc danh sách tuyển chọn Michelin (Michelin Selected) và 1 giải thưởng Michelin dành cho đầu bếp trẻ xuất sắc. </p>

<p>Sau đêm công bố, đại diện ba nhà hàng nhận sao Michelin tại Hà Nội cho biết, mức độ quan tâm của thực khách tăng đột biến.</p>

<p>Sau gần 6 tháng, sức hút của những nhà hàng này vẫn không hạ nhiệt.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/am-thuc-ha-noi-1559.jpg?width=768&s=WkibvHJc7Xcd0qFacVgTYA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/am-thuc-ha-noi-1559.jpg?width=1024&s=sDC_h5jTqm7lfjFXK60E2A\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/am-thuc-ha-noi-1559.jpg?width=0&s=Znvx0GUioVuiTURlmkTF0A\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/am-thuc-ha-noi-1559.jpg?width=1024&s=sDC_h5jTqm7lfjFXK60E2A\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/am-thuc-ha-noi-1559.jpg?width=260&s=daP2eaLaxnqw8dFwl81LTw\"></picture>

<figcaption>Nhà hàng Tầm Vị đông kín khách sau khi được công bố đạt 1 sao Michelin (Ảnh: Thạch Thảo)</figcaption>

</figure>

<p></p>

</div>

</div>

<div class=\"e-tpl-v3 e-tpl-v3-text-single e-v3-tpl-content\">

<div class=\"e-v3-text\">

<p>Chia sẻ với báo VietNamNet, đại diện nhà hàng Gia cho hay: “Trước đây, không phải ngày nào Gia cũng có waiting list (danh sách chờ) cho một bữa tối trải nghiệm. Nhưng sau đêm công bố đến nay, có những thời điểm, waiting list của chúng tôi nhiều gấp 3 lượng khách có thể tiếp đón trong ngày. Đặc biệt lượng khách quốc tế tăng từ 30% lên tới 45-50%”. </p>

<p>Thông thường, nhà hàng này khuyến khích thực khách đặt bàn tối thiểu trước 2-3 ngày để có sự chuẩn bị thực đơn phù hợp nhất.</p>

<p>Ngôi sao Michelin cũng mang đến sự tăng trưởng tốt cho nhà hàng Hibana by Koki, dẫu chi phí bữa ăn tại đây ở mức cao, từ 8,5 triệu đồng/người. Đại diện nhà hàng cho biết, rất nhiều du khách quốc tế đặt bàn sớm 1-2 tháng trước chuyến du lịch Hà Nội. </p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/am-thuc-ha-noi-1560.jpg?width=768&s=-8AYJk-lHMPdrEVKfrmA9g\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/am-thuc-ha-noi-1560.jpg?width=1024&s=BfrKSQDVNBcaO8yKTZz8dQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/am-thuc-ha-noi-1560.jpg?width=0&s=cTZJ_kP8tEH1qgUtaSpCbg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/am-thuc-ha-noi-1560.jpg?width=1024&s=BfrKSQDVNBcaO8yKTZz8dQ\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/am-thuc-ha-noi-1560.jpg?width=260&s=S3ng996eYVWxuxsCpPaUnA\"></picture>

<figcaption>Thực khách thưởng thức ẩm thực Nhật Bản cao cấp tại nhà hàng Hibana by Koki (Ảnh: Thạch Thảo)</figcaption>

</figure>

<p>Ba nhà hàng đạt sao Michelin mang ba phong cách ẩm thực khác nhau, phần nào thể hiện cho sự đa dạng của ẩm thực Thủ đô. Tầm Vị chuyên phục vụ những món ăn bình dân quen thuộc của người Hà Nội nói riêng, người Việt Nam nói chung với trứng rán, rau muống, dưa cà,... trong không gian tái hiện ngôi nhà truyền thống cổ xưa. </p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/am-thuc-ha-noi-1561.jpg?width=768&s=ywheUoMM5Pb_INCAazrvzg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/am-thuc-ha-noi-1561.jpg?width=1024&s=crZFhu8XZmjhqHxYVnyM-A\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/am-thuc-ha-noi-1561.jpg?width=0&s=uuB-Kggr2Spn_SiR6Gid7A\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/am-thuc-ha-noi-1561.jpg?width=1024&s=crZFhu8XZmjhqHxYVnyM-A\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/am-thuc-ha-noi-1561.jpg?width=260&s=pDjFl-t2PG5h07Uq5jGdig\"></picture>

<figcaption>Những món ăn quen thuộc trong mâm cơm nhà được phục vụ tại Tầm Vị (Ảnh: Thạch Thảo)</figcaption>

</figure>

<p>Nhà hàng Gia phục vụ thực đơn kiểu \"tasting menu\" (thực đơn nếm thử). Thực khách sẽ có hành trình trải nghiệm về hương vị với hơn 10 món ăn định sẵn, dùng kèm thức uống được chuẩn bị để phù hợp nhất với hương vị từng món. </p>

<table class=\"ck-photo-collage vnn-template-noneditable\">

<tbody>

<tr>

<td><picture><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/am-thuc-ha-noi-1562.jpg?width=300&s=ANYzsI9Jb5uZcuhrEoKsZQ\" media=\"--medium\"><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/am-thuc-ha-noi-1562.jpg?width=0&s=r2FiiA-ji12Z4_C4e9L_Aw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/am-thuc-ha-noi-1562.jpg?width=500&s=AXIGDKXL1BN7jRXQwFVUOw\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/am-thuc-ha-noi-1562.jpg?width=260&s=INIMEnrsykbRwnHbZ-otQQ\"></picture></td>

<td><picture><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/am-thuc-ha-noi-1563.jpg?width=300&s=XGncakOZX3bL6TL4nIxXsA\" media=\"--medium\"><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/am-thuc-ha-noi-1563.jpg?width=0&s=NhJ7cVS7Dgl0Ik8mMmEcNw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/am-thuc-ha-noi-1563.jpg?width=500&s=y7HyURWSO3vNwJ3teIgi0Q\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/am-thuc-ha-noi-1563.jpg?width=260&s=c3M1pbxBQiCfieil1ds4UQ\"></picture></td>

</tr>

</tbody>

</table>

<p>Kiểu phục vụ này có phần xa lạ với ẩm thực Hà Nội, tuy nhiên, quán luôn cố gắng mang nét đặc trưng của Thủ đô vào thực đơn, không gian. Nhà hàng tọa lạc ngay đối diện Văn Miếu - Quốc Tử Giám, kiến tạo trên nền móng của ngôi nhà cổ với tuổi đời hơn 100 năm. Từng chi tiết chạm khắc tỉ mỉ trên tường, tranh vẽ hay những khối trang trí đều được lấy cảm hứng từ hoa sen và hoa văn tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám. </p>

<p>“Ẩm thực Hà Nội là tinh hoa ẩm thực của Việt Nam, được lưu truyền và phát huy qua hàng ngàn năm lịch sử. Đó luôn là nguồn cảm hứng dồi dào cho đội ngũ Gia”, đại diện nhà hàng chia sẻ.</p>

<p>Hibana by Koki là nơi duy nhất không phục vụ các món Việt mà mang phong cách nghệ thuật ẩm thực Nhật Bản Teppanyaki - hình thức sử dụng đồ gang, sắt hoặc thép để chế biến món ăn, thường là nướng, xào, chiên.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/am-thuc-ha-noi-1564.jpg?width=768&s=VvvAwItkfTsMbmN-aWutag\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/am-thuc-ha-noi-1564.jpg?width=1024&s=MG-plwPq0aN9cUsLqn3i6A\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/am-thuc-ha-noi-1564.jpg?width=0&s=4-QrpBDnBRrXWeaQLaOx-g\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/am-thuc-ha-noi-1564.jpg?width=1024&s=MG-plwPq0aN9cUsLqn3i6A\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/am-thuc-ha-noi-1564.jpg?width=260&s=4sm_DyfcBuHLe-S3rEMWBg\"></picture>

<figcaption>Các món trong thực đơn của Hibana by Koki được chế biến từ loại nguyên liệu cao cấp như bò Yaenyama, tôm hùm gai... (Ảnh: Thạch Thảo)</figcaption>

</figure>

<p>“Chúng tôi vinh dự khi có thể trở thành một điểm đến tại Hà Nội để du khách quốc tế quan tâm. Đặc biệt, đối với những nhà hàng còn rất mới như Koki, sao Michelin không chỉ giúp nhà hàng khẳng định được vị trí và chất lượng của mình trên bản đồ ẩm thực đa dạng của Hà Nội nói riêng, Việt Nam nói chung, mà còn góp phần quảng bá được vị thế của ẩm thực cao cấp tại Việt Nam tại châu Á và trên toàn thế giới và”, đại diện nhà hàng cho hay.</p>

<p>Theo khảo sát, các quán ăn ngon nằm trong danh sách giá cả phải chăng và danh sách Michelin tuyển chọn, lượng khách cũng có sự gia tăng đáng kể, nhất là khách quốc tế.</p>

<table class=\"ck-photo-collage vnn-template-noneditable\">

<tbody>

<tr>

<td><picture><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/w-5e473fd6e3bb32e56baa-1-1046-1565.jpg?width=300&s=XaSwTD5XPzzmKm7hTnpdhA\" media=\"--medium\"><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/w-5e473fd6e3bb32e56baa-1-1046-1565.jpg?width=0&s=EBiZd9EgXmyG2l4V22Cyzw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/w-5e473fd6e3bb32e56baa-1-1046-1565.jpg?width=500&s=BTTUekdmUc1zZqb2Bbc8OQ\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/w-5e473fd6e3bb32e56baa-1-1046-1565.jpg?width=260&s=sKSppVoz2xh8bf1NEaYi1g\"></picture></td>

<td><picture><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/w-pho-ga-cham-11-1-1566.jpg?width=300&s=wAbHBHohSOofsJ66KP4ROw\" media=\"--medium\"><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/w-pho-ga-cham-11-1-1566.jpg?width=0&s=MaUSKCsJXplr9H5NQ5AIkQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/w-pho-ga-cham-11-1-1566.jpg?width=500&s=09WaCtHDTlMVpdNUhJwncA\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/w-pho-ga-cham-11-1-1566.jpg?width=260&s=BZJOnMyyrdLs3n4jTS0HzQ\"></picture></td>

<td><picture><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/w-tdn-3618-1-1567-1567.jpg?width=300&s=cj_NDapzIXR4AnSImbemLA\" media=\"--medium\"><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/w-tdn-3618-1-1567-1567.jpg?width=0&s=UDJUMMiBhtGQa8bwRkcwjQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/w-tdn-3618-1-1567-1567.jpg?width=500&s=tg6tzLHKmOikHU5K3qJmhg\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/w-tdn-3618-1-1567-1567.jpg?width=260&s=3aOb6Q1eKrMQOf_gOGg2Pg\"></picture></td>

</tr>

</tbody>

</table>

<p style=\"text-align: center;\"></p>

</div>

</div>

<div class=\"e-tpl-v3 e-tpl-v3-text-single e-v3-tpl-content\">

<div class=\"e-v3-text\">

<p>Bà Đặng Hương Giang - Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội khẳng định: “Giải thưởng Michelin là cơ hội tốt để quảng bá rộng rãi ẩm thực Hà Nội ra thế giới đồng thời cũng là động lực để các nhà hàng, quán ăn chuẩn chỉnh lại phong cách phục vụ, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, sáng tạo trong cách chế biến và tạo được không gian đặc trưng để mang lại nhiều trải nghiệm cho khách hàng.</p>

<p>Bên cạnh đó, khi những đầu bếp, nhà hàng uy tín của Hà Nội xuất hiện trên bản đồ ẩm thực Thế giới sẽ tạo ra những sản phẩm du lịch ẩm thực đặc sắc cho du khách trong nước và quốc tế khi đến với Hà Nội”.</p>

</div>

</div>

<div class=\"e-tpl-v3 e-tpl-v3-media-single e-v3-tpl-content\">

<div class=\"e-v3-media\">

<div class=\"e-v3-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/titphu-3-am-thuc-ha-noi-nhu-ngoi-sao-dang-len-cac-nha-hang-michelin-chay-cho-1569.jpg?width=768&s=6VzWDCAuDKp9qrKbihNNFw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/titphu-3-am-thuc-ha-noi-nhu-ngoi-sao-dang-len-cac-nha-hang-michelin-chay-cho-1569.jpg?width=1024&s=iMKK8t9BXwXTQ3FeiVj0hg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/titphu-3-am-thuc-ha-noi-nhu-ngoi-sao-dang-len-cac-nha-hang-michelin-chay-cho-1569.jpg?width=0&s=8_uufo2QOsAAnszdnlKMwQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/titphu-3-am-thuc-ha-noi-nhu-ngoi-sao-dang-len-cac-nha-hang-michelin-chay-cho-1569.jpg?width=1024&s=iMKK8t9BXwXTQ3FeiVj0hg\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/titphu-3-am-thuc-ha-noi-nhu-ngoi-sao-dang-len-cac-nha-hang-michelin-chay-cho-1569.jpg?width=260&s=bPzJJE1ylZRP6teHfap8nA\"></picture></div>

</div>

<div class=\"e-tpl-v3 e-tpl-v3-text-single e-v3-tpl-content\">

<div class=\"e-v3-text\">

<p>Để khai thác, phát triển sản phẩm du lịch ẩm thực trở thành thế mạnh của du lịch Thủ đô, trong thời gian tới Sở Du lịch Hà Nội sẽ đẩy mạnh quảng bá hệ thống các nhà hàng, cơ sở được Michelin tôn vinh, bên cạnh những nhà hàng, quán ăn uy tín khác của Hà Nội trên sóng của các kênh truyền thông, các trang mạng xã hội cũng như tại các sự kiện xúc tiến du lịch trong nước và quốc tế. </p>

<p>Năm 2024, thành phố dự kiến xây dựng và hoàn thiện bản đồ Food Tour để du khách có thể tự mình khám phá, trải nghiệm ẩm thực địa phương.</p>

<p>Các sản phẩm du lịch ẩm thực sẽ gắn chặt với điểm đến, các chương trình du lịch nông nghiệp, nông thôn, các khu phố ẩm thực, chợ ẩm thực. Sở Du lịch Hà Nội khuyến khích các doanh nghiệp lữ hành hợp tác với các nhà hàng, các nghệ nhân ẩm thực xây dựng các chương trình dạy nấu ăn cho khách du lịch, hướng dẫn khách từ việc đi chợ lựa chọn nguyên liệu đến cách chế biến món ăn nhằm làm phong phú trải nghiệm của khách về nghệ thuật ẩm thực của Hà Nội, dần hình thành và định vị thương hiệu sản phẩm du lịch ẩm thực của Việt Nam ra thế giới.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/w-pho-au-trieu-2-1570.jpg?width=768&s=YJsTaELnFGDMZ0muBCYlYw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/w-pho-au-trieu-2-1570.jpg?width=1024&s=WhIDDFuQR9lSAG91x9hu8w\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/w-pho-au-trieu-2-1570.jpg?width=0&s=7NKKfzqHo0KGbxGy6-msMA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/w-pho-au-trieu-2-1570.jpg?width=1024&s=WhIDDFuQR9lSAG91x9hu8w\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/w-pho-au-trieu-2-1570.jpg?width=260&s=VKymzifG6kePfKXvt2V8ow\"></picture>

<figcaption></figcaption>

</figure>

<p>Sở du lịch của Thủ đô sẽ phối hợp với Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Hiệp hội Du lịch Hà Nội, nghệ nhân, đầu bếp trong việc phát triển đề án văn hóa ẩm thực Hà Nội; Thu thập dữ liệu, chọn ra món ăn tiêu biểu, đặc sắc, xây dựng kho dữ liệu ẩm thực Hà Thành theo định hướng thực tế ảo 3D và kho dữ liệu ẩm thực thực tế phục vụ khách du lịch. </p>

<p>Bên cạnh việc quảng bá, sáng tạo các sản phẩm du lịch gắn với ẩm thực, Sở Du lịch Hà Nội cũng chú trọng tổ chức các lớp tập huấn về văn hóa ứng xử văn minh du lịch, kỹ năng phục vụ, giao tiếp đối với nhân dân, người bán hàng, người phục vụ trong lĩnh vực du lịch để nâng cao trình độ, thái độ phục vụ du khách, tạo môi trường văn minh du lịch Thủ đô. </p>

<p>“Các ban, ngành sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các cơ sở đạt chuẩn phục vụ khách du lịch, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến về công tác đảm bảo VSATTP để nâng cao hình ảnh và chất lượng của du lịch Hà Nội. Các chủ nhà hàng, quán ăn thực hiện tốt \"Quy tắc ứng xử du lịch văn minh\", \"Quy tắc ứng xử tại nơi công cộng\", tạo ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách”, bà Giang cho hay.</p>

</div>

</div>

<div class=\"e-tpl-v3 e-tpl-v3-text-single e-v3-tpl-content\">

<div class=\"e-v3-text\">

<p>Bài viết: Linh Trang</p>

<p>Thiết kế: Cúc Nguyễn</p>

</div>

</div>

