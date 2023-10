An Đen tên thật là Nguyễn Thuý An, sinh năm 1991 - người “kể chuyện đồng quê” cho gần 2 triệu khán giả trên nền tảng TikTok.

Khác với các TikToker đang nổi, video nào của An cũng chậm, giống như cách sống của cô. Qua góc máy, qua cách kể chuyện của An, người xem hình dung mình đứng giữa buôn làng Tây Nguyên nơi cô đang sống.

An tự nhận mình là một “kẻ yếu” - kẻ không thể thích nghi với Sài Gòn hoa lệ.

Thời sinh viên, cũng như chúng bạn, cô làm đủ các công việc chân tay để phụ ba mẹ trang trải cuộc sống. Rửa chén, chà toilet…, An không nề hà việc gì. Tốt nghiệp đại học, An lăn lộn làm du lịch, bất động sản, làm văn phòng…, thậm chí làm cả công nhân may để bám trụ lại nơi thành thị.

Thu nhập không đủ để có cuộc sống thoải mái, đêm xuống vẫn mơ về một nơi xa xôi mà quen thuộc, An bỏ Sài Gòn về quê sống cùng mẹ. “Chẳng phải theo trend bỏ phố về quê gì cả, em cảm thấy không phù hợp với thành thị thì về thôi, chấp nhận sống một cuộc đời chẳng có kế hoạch 5 năm, 10 năm…”.

May mắn, bà Bảy - mẹ An không cản. Bà bảo, nếu mệt mỏi quá thì về đi!

Em út đi học xa nhà. Thỉnh thoảng ba giận mẹ lại bỏ đi chơi xa. An về sống cùng mẹ, thấy tiện. Hai mẹ con có gì ăn nấy. Nhà sẵn có heo, có bò, chó mèo, cây cối, An tiện tay quay vài thước phim đăng lên mạng chơi. Bạn bè thích, được vài trăm like. An chẳng biết có thể kiếm được tiền từ sở thích ấy.

“Bạn bè biết thu nhập của mình nằm ở mấy trái sầu riêng, vài buồng chuối, mấy mẻ bánh tét. Bạn xui làm YouTube để có tiền. Mình cũng làm thử, kéo cả bà Bảy đi làm cùng”.

Bà Bảy xách thau thúng lội đèo, lội suối đi quay với con gái, bấm máy giúp con. Mặc kệ ai đó không hiểu An đang làm trò điên khùng gì, bà Bảy vẫn hiểu. Đêm đêm nằm xem những chiếc video đồng quê, bà mỉm cười.

Báo nước ngoài biết đến An, bạn bè nghĩ là thành công, chúc mừng tới tấp. Nhưng ai biết đâu suốt 3 năm làm YouTube chẳng có tiền. Thu nhập chỉ được hơn 1 triệu mỗi tháng, đủ tiền đổ xăng. “Em vẫn làm, vì thích thôi”. Mọi người cười, ai cũng bảo: “Bà Bảy chiều con gái ghê ta”.