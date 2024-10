Theo tờ The Hill và CNN, bà Melanie vốn không nằm trong danh sách những người lên bục phát biểu trong sự kiện tranh cử được tổ chức tại nhà thi đấu Quảng trường Madison ở thành phố New York. Do vậy, sự xuất hiện và bài phát biểu không nằm trong lịch trình của bà Melanie đã gây nhiều bất ngờ cho những người tham gia sự kiện lần này.

Bà Melanie phát biểu tại sự kiện tranh cử hôm 27/10 ở New York, Mỹ. Ảnh: Fox News

“Trong nhiều thế hệ, thành phố New York đã sản sinh các nhà lãnh đạo can đảm nhất nước Mỹ, những người đã tạo dấu ấn thay đổi tiến trình của cả thế giới… Hãy cùng nhau tiến lên, với tầm nhìn chung được xây dựng trên sự vĩ đại của nước Mỹ. Hãy nắm bắt khoảnh khắc này và tạo ra một ‘đất nước cho ngày mai’ – tương lai mà chúng ta xứng đáng có được”, bà Melanie phát biểu.

Sau khi hoàn tất bài phát biểu, bà Melanie đã giới thiệu chồng mình là ứng viên Cộng hòa Donald Trump trước đám đông có mặt tại sự kiện tranh cử.

Bà Melanie cùng chồng là Donald Trump trên bục phát biểu. Ảnh: Fox News

The Hill cho biết, sự kiện tại nhà thi đấu Quảng trường Madison ở thành phố New York hôm 27/10 đã đánh dấu lần đầu tiên bà Melanie phát biểu từ khi ông Trump tham gia tranh cử tổng thống Mỹ 2024. Trước đây, bà Melanie hầu như không tham dự bất kỳ sự kiện vận động công khai nào cùng chồng.