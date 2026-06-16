Theo đó, Trường THPT Hàn Thuyên (phường Võ Cường) tiếp tục dẫn đầu toàn tỉnh về điểm chuẩn nguyện vọng 1 với 22,76 điểm. Đây cũng là ngôi trường nhiều năm liên tiếp nằm trong nhóm có điểm đầu vào lớp 10 cao nhất tỉnh.

Xếp thứ hai là Trường THPT Lý Thái Tổ (phường Từ Sơn) với điểm chuẩn là 21. Đứng thứ ba là Trường THPT Thái Thuận (phường Bắc Giang) với 20,5 điểm.

Trong khi đó, Trường THPT Ngô Sĩ Liên (phường Bắc Giang) có điểm chuẩn nguyện vọng 1 thấp nhất trong hệ thống các trường THPT công lập, với 9,38 điểm.

Thí sinh Bắc Ninh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027.

Đối với các trường THPT ngoài công lập, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và các cơ sở giáo dục có tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027, mức điểm chuẩn nhìn chung không cao.

Đối với hệ THPT chuyên, điểm chuẩn các lớp chuyên được tính theo thang điểm riêng của môn chuyên, có sự chênh lệch đáng kể giữa các lớp.

Tại Trường THPT Chuyên Bắc Giang, lớp chuyên Hóa học có điểm chuẩn cao nhất với 6,8 điểm; tiếp theo là chuyên Ngữ văn 6,0 điểm và chuyên Toán 5,63 điểm. Lớp chuyên Tiếng Pháp có điểm chuẩn thấp nhất với 2,7 điểm.

Trong khi đó, tại Trường THPT Chuyên Bắc Ninh, lớp chuyên Hóa học tiếp tục dẫn đầu với 7,85 điểm. Các lớp chuyên có điểm chuẩn cao tiếp theo gồm Ngữ văn 6,5 điểm, Lịch sử 6,25 điểm và Địa lí 6,0 điểm. Chuyên Vật lý có điểm chuẩn thấp nhất với 3,75 điểm.

Theo thống kê của Sở GD-ĐT, Nguyễn Thu Huyền, học sinh Trường THCS Yên Phong, dự thi tại Hội đồng thi Trường THPT Yên Phong số 1 (xã Yên Phong), là thủ khoa kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT không chuyên năm học 2026-2027 với tổng điểm 27,76 điểm (không tính điểm ưu tiên).

Kỳ thi vào lớp 10 năm nay, toàn tỉnh có 20 bài thi đạt điểm tuyệt đối ở hai môn Toán (4 bài) và Tiếng Anh (16 bài).

Ở kỳ thi vào lớp chuyên Tin học của Trường THPT Chuyên Bắc Giang và Trường THPT Chuyên Bắc Ninh, có 2 thí sinh xuất sắc đạt điểm tuyệt đối 10/10 môn Tin học.