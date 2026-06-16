Sau khi Sở GD-ĐT Bắc Ninh công bố điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027, nhiều phụ huynh và học sinh bất ngờ khi biết điểm chuẩn vào Trường THPT Ngô Sĩ Liên là 9,38 điểm - giảm mạnh so với một số năm gần đây.

Trường THPT Ngô Sĩ Liên nhiều năm liền nằm trong nhóm có điểm chuẩn lớp 10 cao nhất tỉnh. Năm 2024 và 2025, trường đều dẫn đầu về điểm chuẩn với lần lượt 22,93 và 23,825 điểm.

Theo lãnh đạo nhà trường, đây chỉ là hiện tượng mang tính kỹ thuật trong công tác tuyển sinh, không phản ánh chất lượng đầu vào hay năng lực học sinh.

Ngày 16/6, ông Ngô Quốc Đường, Hiệu trưởng Trường THPT Ngô Sĩ Liên cho biết, năm nay nhà trường được giao tăng thêm một lớp so với năm học trước, trong khi số lượng hồ sơ đăng ký giảm khoảng 50 hồ sơ. Bên cạnh đó, nhiều học sinh có điểm thi cao trúng tuyển vào các trường chuyên.

“Theo nguyên tắc xét tuyển từ cao xuống thấp để đảm bảo đủ chỉ tiêu, điểm chuẩn buộc phải giảm. Đây là hiệu ứng cơ học của tuyển sinh, hoàn toàn không phải do chất lượng giáo dục đi xuống”, ông Đường khẳng định.

Trường THPT Ngô Sĩ Liên (Bắc Ninh) trong buổi lễ đầu năm học 2025-2026. Ảnh: THPT Ngô Sĩ Liên - Bắc Ninh

Thống kê của nhà trường cho thấy chất lượng đầu vào vẫn ở mức cao. Điểm trung bình của học sinh trúng tuyển đạt 24,31 điểm, điểm trung vị đạt 24,63 điểm, tương đương hơn 8 điểm mỗi môn. Đáng chú ý, có 406 học sinh đạt từ 23,8 điểm trở lên, bằng hoặc vượt mức điểm chuẩn của năm trước, chiếm 72,4% tổng số thí sinh trúng tuyển.

Trong gần 560 học sinh trúng tuyển, chỉ có 7 em đạt dưới 15 điểm và duy nhất một em có tổng điểm 9,38. Phần lớn thí sinh đạt mức điểm rất cao, với gần 70% đạt trên 24 điểm.

“Điểm chuẩn năm nay không đại diện cho năng lực của toàn bộ học sinh cũng như chất lượng đào tạo của nhà trường”, ông Đường nhấn mạnh.

Ông Tạ Việt Hùng, Giám đốc Sở GD-ĐT Bắc Ninh khẳng định chất lượng tuyển sinh cũng như chất lượng đầu vào của Trường THPT Ngô Sĩ Liên năm nay vẫn ổn định và được bảo đảm.

“Việc xuất hiện một trường hợp có điểm số thấp không thể đại diện cho năng lực của toàn bộ học sinh cũng như chất lượng đào tạo của nhà trường. Nếu nhìn vào mặt bằng điểm chung, có thể thấy chất lượng đầu vào của Trường THPT Ngô Sĩ Liên vẫn rất tốt”, ông Hùng nhấn mạnh.

Thành lập năm 1946, tiền thân là Trường Hoàng Hoa Thám, THPT Ngô Sĩ Liên là trường THPT đầu tiên của tỉnh Bắc Giang cũ. Tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, điểm trung bình các môn thi của học sinh toàn trường đạt 7,22 điểm, thuộc nhóm cao nhất tỉnh Bắc Giang cũ và nằm trong top 10 toàn tỉnh Bắc Ninh hiện nay. Tỷ lệ học sinh đỗ đại học hằng năm luôn đạt trên 99%.