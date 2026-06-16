Năm 2025: Hơn 60.000 bài thi vào lớp 10 dưới điểm 5

Năm 2025, chỉ riêng TPHCM khu vực 1 đã có 63.484 bài thi lớp 10 dưới điểm 5. Cả kỳ thi chỉ ghi nhận 524 điểm 10, trong đó môn Ngữ văn không có thí sinh nào đạt điểm tuyệt đối.

Cụ thể, môn Ngữ văn có 76.455 thí sinh dự thi, trong đó 11.375 bài thi dưới điểm 5. Mức điểm cao nhất của môn này là 9,5 (chỉ 2 thí sinh đạt được); có 22 thí sinh đạt 9,25 điểm; 179 thí sinh đạt 9 điểm; 766 thí sinh đạt 8,75 điểm và 1.480 thí sinh đạt 8,5 điểm. Điểm số nhiều thí sinh đạt nhất là 7 với 5.936 em, tiếp theo là 6,5 điểm với 5.718 em và 6 điểm với 5.491 em.

Môn Toán có 76.356 thí sinh dự thi, trong đó có 28.028 bài thi dưới điểm 5. Môn này ghi nhận 36 điểm 10; 68 bài đạt 9,75; 93 bài đạt 9,5; 143 bài đạt 9,25 và 336 bài đạt 9 điểm. Mức điểm xuất hiện nhiều nhất là 7 với 4.580 thí sinh, tiếp theo là 6,75 điểm với 4.345 em.

Môn Ngoại ngữ (chủ yếu là Tiếng Anh) có 76.451 thí sinh dự thi, với 24.081 bài thi dưới điểm 5. Môn này ghi nhận 488 điểm 10; 1.028 bài đạt 9,75; 1.494 bài đạt 9,5; 1.826 bài đạt 9,25 và 2.101 bài đạt 9 điểm.

Điểm thi vào 10 TPHCM năm 2026 sẽ ra sao?

Nhiều giáo viên nhận định phổ điểm thi lớp 10 TPHCM năm 2026 nhìn chung sẽ ở mức khá cao. Trong đó, môn Toán dự kiến tập trung ở mức 6-7 điểm, Ngữ văn khoảng 6,5-7 điểm và Tiếng Anh là 5,5-6 điểm.

Thí sinh dự thi lớp 10 TPHCM năm 2026. Ảnh: Tuấn Hùng

Về môn Toán, thầy Lâm Vũ Công Chính, giáo viên Trường THPT Nguyễn Du, cho rằng đề thi năm nay bám sát đề minh họa của Sở GD-ĐT, được xây dựng theo hướng dùng chung cho 3 khu vực sau sáp nhập nên có độ khó vừa phải, phù hợp với mặt bằng chung.

Đa số câu hỏi mang tính cơ bản, không gây bất ngờ cho thí sinh. Điểm mới nằm ở câu 7c khi được chia thành hai ý nhỏ, mỗi ý 0,25 điểm thay vì một ý 0,5 điểm như thường lệ. Theo thầy Chính, đề không có nhiều đột phá nhưng vẫn đáp ứng yêu cầu đánh giá năng lực và phục vụ tuyển sinh. Phổ điểm dự kiến tập trung trong khoảng 6-7 điểm.

Cùng quan điểm, thầy Trần Tuấn Anh, giáo viên Trường THPT Thủ Đức, nhận xét đề giữ ổn định cả về cấu trúc lẫn số lượng câu hỏi. Các dạng bài đều quen thuộc nhưng không cho phép học sinh học tủ, bởi nhiều câu đòi hỏi khả năng đọc hiểu, vận dụng kiến thức vào tình huống thực tế và kỹ năng lập luận, tính toán tốt.

Theo cô Đinh Thị Hoài, giáo viên Trường THPT Vĩnh Viễn, các câu từ 1 đến 5 cùng phần hình học cơ bản đủ để học sinh có học lực trung bình đạt khoảng 6 điểm. Trong khi đó, câu 6 và câu 7c giúp phân loại học sinh khá, giỏi, đặc biệt ý thứ hai của câu 7c được đánh giá là khó.

Về môn Ngữ văn, thạc sĩ Nguyễn Phước Bảo Khôi, giảng viên Ngữ văn Trường Đại học Sư phạm TPHCM, đánh giá đề thi có tính phân hóa tốt, lựa chọn chủ đề "Những sắc màu cảm xúc" giàu ý nghĩa và gần gũi với đời sống hiện đại.

Ngữ liệu "Chú robot tưởng mình là người" của Lê Anh Vinh được xem là điểm nhấn khi đặt ra câu hỏi về bản chất con người trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo ngày càng phát triển. Theo ông Khôi, cấu trúc đề giữ ổn định, bám sát định hướng mà Sở GD-ĐT TPHCM công bố từ cuối năm 2025, không gây áp lực cho học sinh.

Ông dự báo học sinh có kỹ năng cơ bản có thể đạt 6-6,5 điểm; những em có khả năng diễn đạt tốt, biết khai thác ngữ liệu và thể hiện tư duy riêng có cơ hội đạt điểm cao hơn. Phổ điểm chung dao động khoảng 6,5-7 điểm.

Thầy Đỗ Đức Anh, Tổ phó chuyên môn Ngữ văn Trường THPT Bùi Thị Xuân, nhận xét đây là đề thi "mang hơi thở thời đại AI nhưng vẫn giữ được hồn văn". Theo thầy, đề giảm yêu cầu ghi nhớ, tăng đánh giá năng lực suy luận, phản biện và liên hệ thực tiễn. Với độ khó vừa phải, phổ điểm có thể tập trung trong khoảng 6,5-7,5; điểm 8 trở lên không hiếm nhưng điểm 9+ sẽ dành cho những bài viết có chiều sâu tư duy và dấu ấn cá nhân rõ nét.

Về môn Tiếng Anh, theo đánh giá của Hệ thống Giáo dục Hocmai, đề thi Tiếng Anh năm nay giữ ổn định về cấu trúc nhưng có độ khó cao hơn năm 2025.

Đề giảm các câu hỏi ngữ pháp mang tính ghi nhớ, tăng yêu cầu hiểu bản chất ngôn ngữ và vận dụng trong ngữ cảnh thực tế. Nội dung trải rộng từ nhận biết đến vận dụng cao, hạn chế lợi thế của việc học mẹo hoặc học thuộc.

Đề gồm bốn phần: trắc nghiệm, đọc điền từ, đọc hiểu và viết. Nhiều chủ đề mang tính thời sự như AI, deepfake, robot dọn dẹp, metro, đồng hồ thông minh hay nền tảng nghe nhạc trực tuyến được đưa vào đề thi.

Nhiều giáo viên nhận định số lượng thí sinh đạt điểm 8 sẽ khá lớn, nhưng điểm 9-10 có thể giảm so với năm trước. Phổ điểm dự kiến tập trung ở mức 5,5-6 điểm.