'Câu lạc bộ 10.000 tỷ' của các ngân hàng Việt; PewDiePie, YouTuber tuổi Tỵ thành công nhất thế giới… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Thủ tướng chỉ đạo làm rõ vụ ô tô lao xuống mương ở Nam Định làm 7 người chết

Chiều 30/1, trên Quốc lộ 21, đoạn qua địa bàn thành phố Nam Định xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khi ô tô BKS 30G-156.67 lao xuống mương nước, hậu quả làm chết 7 người, 2 người bị thương. Ngay khi nhận được thông tin vụ tai nạn, Thủ tướng đã chỉ đạo gửi lời thăm hỏi ân cần, chu đáo và chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình các nạn nhân tử vong; đồng thời chỉ đạo lãnh đạo tỉnh Nam Định và lực lượng công an tới hiện trường để chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn. Thủ tướng giao Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Nam Định và Công an các đơn vị có liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với tổ chức, cá nhân vi phạm quy định, gây ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng nêu trên. Theo Công an tỉnh Nam Định, nguyên nhân ban đầu được xác định là ô tô 7 chỗ rẽ sang hướng bên phải, đâm vào lan can đường rồi lao xuống mương nước. Chiếc xe không va chạm với người và phương tiện tham gia giao thông khác.