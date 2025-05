Bộ Công an khen thưởng hơn 2.700 cá nhân, 14 tập thể sau lễ diễu binh 30/4; Bộ GD-ĐT hủy giải nhất dự án khoa học kỹ thuật của nhóm học sinh bị tố sao chép... là những thông tin nổi bật trong ngày.

Bộ Công an khen thưởng hơn 2.700 cá nhân, 14 tập thể sau lễ diễu binh 30/4

Chiều 30/4, tại Đồng Nai, Tiểu ban diễu binh, diễu hành (Bộ Công an) tổng kết công tác tổ chức lực lượng Công an nhân dân tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước. Theo Trung tướng Vân, lễ kỷ niệm khép lại, song dư âm và hình ảnh về đội hình diễu binh, diễu hành hùng tráng vẫn đọng lại trong lòng người dân, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, củng cố tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo khí thế mới để chúng ta vững bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển của dân tộc Việt Nam. Đồng thời, ông cũng đề nghị, các đơn vị tổ chức rút kinh nghiệm, nghiêm túc kiểm điểm các tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra, từ đó có giải pháp khắc phục kịp thời để chuẩn bị tốt công tác huấn luyện, tổ chức lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành trong lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 sắp tới. Dịp này, Bộ Công an đã khen thưởng cho 14 tập thể và 2.735 cá nhân có thành tích xuất sắc tham gia diễu binh, diễu hành lễ kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước.