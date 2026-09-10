TPHCM đề xuất UBND cấp xã loại đặc biệt có 4 phó chủ tịch; Kiểm điểm trách nhiệm 2 nguyên giám đốc sở để hạn chế khi thực hiện Nghị định 178… là những thông tin nổi bật trong ngày.

TPHCM đề xuất UBND cấp xã loại đặc biệt có 4 phó chủ tịch

UBND TPHCM đang lấy ý kiến dự thảo nghị quyết quy định về số lượng, cơ cấu ủy viên UBND thành phố; khung, số lượng phó chủ tịch UBND cấp xã. Theo dự thảo, số lượng phó chủ tịch UBND cấp xã được tính trên nguyên tắc bình quân không quá 3 người cho mỗi đơn vị hành chính cấp xã. Cụ thể, đơn vị hành chính cấp xã loại đặc biệt có không quá 4 phó chủ tịch; loại I có không quá 3 phó chủ tịch; loại II và loại III có không quá 2 phó chủ tịch. Hiện toàn TPHCM có 168 phường, xã, đặc khu, trong đó 153 đơn vị loại I và 15 đơn vị loại II. Về số lượng phó chủ tịch UBND cấp xã hiện nay, 83 đơn vị loại I được bố trí tối đa 3 người, 85 đơn vị được bố trí 2 người. Cơ quan soạn thảo cho biết TPHCM có 129 phường, xã với dân số từ 50.000 người trở lên. Tỷ lệ dân cư tự do, lao động nhập cư và khách du lịch biến động liên tục khiến khối lượng công việc quản lý hành chính, biến động hộ tịch, an ninh trật tự ở cấp xã rất lớn. Bên cạnh đó, UBND cấp xã là nơi trực tiếp tiếp nhận, giải quyết hồ sơ cho người dân và doanh nghiệp. Trong 6 tháng đầu năm 2026, cấp xã đã giải quyết hơn 1,36 triệu hồ sơ hành chính, tỷ lệ đúng hạn đạt 99,7%. Dự thảo cũng quy định số lượng, cơ cấu ủy viên UBND TPHCM có không quá 8 người, gồm người đứng đầu 6 cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP là Văn phòng UBND TP, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường; cùng Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP và Giám đốc Công an TP.