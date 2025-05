Chính phủ thông qua hồ sơ đề án sáp nhập còn 34 tỉnh, thành và 3.321 xã, phường; Ca sĩ Duy Mạnh rút đơn kiện Mercedes Việt Nam… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Chính phủ thông qua hồ sơ đề án sáp nhập còn 34 tỉnh, thành và 3.321 xã, phường

Tại Nghị quyết số 125, Chính phủ đã thông qua hồ sơ đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025 do Bộ Nội vụ trình. Sau sắp xếp, cả nước có 34 đơn vị cấp tỉnh, gồm 6 thành phố trực thuộc trung ương (Hà Nội, Hải Phòng, Huế, Đà Nẵng, Cần Thơ và TPHCM) và 28 tỉnh (Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lạng Sơn, Cao Bằng, Tuyên Quang, Lào Cai, Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Đồng Nai, Tây Ninh, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Cà Mau, An Giang). Với cấp xã, đề án cho thấy sau sắp xếp, cả nước từ 10.035 đơn vị cấp xã giảm 6.714 đơn vị (giảm 66,91%), còn 3.321 đơn vị hành chính cấp xã. Có 128 xã giữ nguyên không thực hiện sắp xếp do đạt đủ tiêu chí về diện tích tự nhiên và quy mô dân số hoặc có yếu tố đặc thù (vị trí biệt lập). Các đơn vị hành chính cấp xã gồm 2.636 xã, 672 phường và 13 đặc khu. Trong đó, 3.193 đơn vị hành chính cấp xã hình thành mới do sắp xếp, sáp nhập, điều chỉnh đơn vị hành chính. Dự kiến, ngày 24/6 tới đây, Quốc hội sẽ thông qua Nghị quyết về sáp nhập các đơn vị hành chính cấp tỉnh. Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã năm 2025 sẽ do Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua trong thời gian tới.