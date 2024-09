Sẽ trình Quốc hội xem xét dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam trong tháng 10; Bảo hiểm bồi thường 7.000 tỷ đồng thiệt hại do bão Yagi… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Thủ tướng yêu cầu điều tiết hồ thủy điện, làm chậm lũ về hạ du

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ban hành công điện tăng cường công tác vận hành, điều tiết các hồ chứa thủy điện ở các tỉnh phía Bắc nhằm đảm bảo an toàn các hệ thống đê và giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do ngập, lụt tại vùng hạ du. Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng các Bộ: Công Thương, NN&PTNT chủ trì, phối hợp với Chủ tịch các tỉnh chỉ đạo các chủ sở hữu, đơn vị quản lý vận hành hồ chứa thủy điện. Thủ tướng lưu ý trong quá trình vận hành thực hiện nghiêm chế độ báo cáo, thông tin kịp thời đến các cơ quan chức năng. Ngoài ra, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương khu vực hạ du đập, các cơ quan chức năng thực hiện nghiêm việc thông báo, cảnh báo đến người dân vùng hạ du về diễn biến lũ, việc vận hành điều tiết lũ để người dân biết và chủ động phòng, tránh đảm bảo an toàn.