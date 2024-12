Lãi suất huy động kỳ hạn dưới 6 tháng chạm ngưỡng 'đỉnh nóc kịch trần’; Người trúng đấu giá lô đất 262 triệu/m2 sát nghĩa trang ở Hà Đông đã nộp tiền… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Hai ngân hàng đã được chuyển giao bắt buộc, kiểm soát chênh lệch giá vàng SJC

Tại Hội nghị Triển khai nhiệm vụ ngân hàng năm 2025 tổ chức ngày 14/12, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết NHNN đã đạt bước tiến quan trọng trong xử lý các ngân hàng yếu kém. Trong năm 2024, hai trong số bốn ngân hàng 0 đồng đã được chuyển giao bắt buộc. Hai ngân hàng còn lại đang được trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trong năm 2024. Trong quản lý hoạt động kinh doanh vàng, với sự quan tâm chỉ đạo của Chính phủ, các giải pháp đồng bộ của NHNN và sự phối hợp của các Bộ ngành liên quan, đến nay, mục tiêu cơ bản ban đầu là xử lý và kiểm soát chênh lệch giá vàng miếng SJC so với giá vàng thế giới trong biên độ phù hợp đã đạt được. Theo báo cáo, tính đến 13/12, tín dụng toàn nền kinh tế tăng khoảng 12,5% so với cuối năm 2023. Tín dụng tập trung vào các ngành sản xuất, kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên. Trong khi đó, mặt bằng lãi suất cho vay đã giảm khoảng 0,96%/năm so với cuối năm 2023. Để tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức tín dụng cung ứng nguồn vốn cho nền kinh tế, ngày 31/12/2023, NHNN đã giao toàn bộ chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2024 cho các tổ chức tín dụng và thông báo công khai nguyên tắc xác định để tổ chức tín dụng chủ động tăng trưởng tín dụng.