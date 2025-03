Kiến nghị chính sách đưa bác sĩ giỏi về Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2; Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs sẽ bị xử phạt, Thuỳ Tiên bị nhắc nhở… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Lương thấp, gần 9500 công chức, viên chức TP.HCM bỏ việc

Theo UBND TPHCM, trong 3 năm (2020-2023), thành phố có 9.470 cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc. Trong đó, có 855 cán bộ, công chức và 8.615 viên chức. Trong tổng số viên chức xin nghỉ việc, lĩnh vực giáo dục và đào tạo có 3.626 trường hợp (tỷ lệ 42,09%); y tế là 3.708 (tỷ lệ 43,04%); còn lại 1.281 trường hợp thuộc các lĩnh vực sự nghiệp khác (tỷ lệ 14,87%). Đặc biệt, tỷ lệ có trình độ đại học nghỉ việc chiếm cao nhất, với 77,07%. Theo UBND TPHCM, cán bộ rời khu vực công là do các chính sách đãi ngộ tiền lương chưa thực sự thỏa đáng, chưa đáp ứng được điều kiện sống, chưa đủ sức để tạo động lực cho cán bộ, công chức, viên chức an tâm làm việc, cống hiến. Trong khi đó, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp ngoài khu vực công đang đưa ra các chế độ đãi ngộ tiền lương rất hấp dẫn và do đó có sự cạnh tranh, thu hút nguồn nhân lực trình độ cao từ khu vực công.