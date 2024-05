Công ty Việt Á kháng cáo đòi khoản nợ hơn 1.200 tỷ đồng; Hơn 300 công nhân ở Vĩnh Phúc đi viện sau bữa cơm trưa, Bộ Y tế chỉ đạo khẩn… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Thứ trưởng Bộ Công an nêu hàng loạt giải pháp kiểm soát giá vàng

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng cho biết, thời gian qua, tình hình biến động giá vàng vô cùng phức tạp, Bộ đã nắm bắt tình hình, tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ nhiều vấn đề. Đáng chú ý, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng nhấn mạnh đến việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thị trường, đảm bảo kỷ cương, kỷ luật thị trường như kiểm soát tối đa nguyên liệu đầu vào, chất lượng sản phẩm... Đồng thời, Bộ Công an đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu ban hành quy định pháp lý kiểm soát nghĩa vụ thuế về kinh doanh vàng như bắt buộc xuất hóa đơn hàng điện tử online, quy định về thuế giá trị gia tăng, mã số...