Chủ tịch Quốc hội phê bình tình trạng chậm ban hành văn bản quy định chi tiết; Từ 10/7, áp dụng quy định mới chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí cho người bệnh… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Chủ tịch Quốc hội phê bình tình trạng chậm ban hành văn bản quy định chi tiết

Sáng 16/6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức hội nghị triển khai thực hiện định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16. Bên cạnh kết quả đạt được, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu phải thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế trong công tác xây dựng pháp luật vừa qua. Trong đó, việc chuẩn bị một số dự án luật chậm tiến độ, nên xảy ra tình trạng xin lùi thời gian trình Quốc hội xem xét như: Luật Đất đai, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Các tổ chức tín dụng, Luật Quy hoạch, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân... Cùng với đó, chất lượng chuẩn bị chưa kỹ, luật vừa ban hành đã phải sửa đổi như Luật Thủ đô, Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn... Chủ tịch Quốc hội cũng phê bình tình trạng chậm ban hành văn bản quy định chi tiết như: Luật Công đoàn có hiệu lực từ ngày 1/7/2025 đến nay vẫn chưa ban hành đủ văn bản quy định chi tiết; Luật Tổ chức chính quyền địa phương có hiệu lực từ ngày 1/7/2025 nhưng ngày 26/5/2026 mới ban hành Nghị định số 185; Luật Lưu trữ có hiệu lực từ ngày 1/7/2025 nhưng ngày 12/5/2026 mới ban hành Thông tư số 47… Ông đánh giá cao chỉ đạo của Thủ tướng Lê Minh Hưng với các cơ quan của Chính phủ khi trình dự án luật là phải trình kèm dự thảo nghị định và thông tư hướng dẫn. Có như vậy thì luật ban hành xong mới thực hiện ngay được, khắc phục tình trạng "luật chờ nghị định, nghị định chờ thông tư". "Nếu không khắc phục triệt để thì đây có thể là một điểm nghẽn trong tổ chức thi hành pháp luật" - Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.