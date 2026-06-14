Bộ Chính trị: Thu hút 200-300 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài đăng ký trong 5 năm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vừa ký ban hành Nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị "về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài". Cụ thể, Bộ Chính trị nêu mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 đưa Việt Nam thuộc nhóm dẫn đầu ASEAN về môi trường đầu tư kinh doanh, năng lực cạnh tranh, đổi mới sáng tạo, chất lượng dịch vụ công và năng lực tiếp nhận các dự án đầu tư nước ngoài chất lượng cao. Giai đoạn 2026-2030, mục tiêu đặt ra là thu hút vốn đầu tư nước ngoài đăng ký khoảng 200-300 tỷ USD (40-50 tỷ USD/năm); vốn thực hiện khoảng 150-200 tỷ USD (30-40 tỷ USD/năm). Bên cạnh đó, 75% vốn đầu tư nước ngoài đến từ các nền kinh tế phát triển, có tiềm lực về công nghệ, vốn và quản trị hiện đại; số lượng tập đoàn đa quốc gia trong danh sách Fortune 500 có hoạt động đầu tư tại Việt Nam tăng 30%. Đến 2045, Bộ Chính trị nêu mục tiêu khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài chiếm khoảng 25% tổng vốn đầu tư toàn xã hội, đóng góp khoảng 30% GDP của đất nước; góp phần đưa Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Thủ tướng: Năm nay TPHCM dứt khoát phải xong dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng

Thủ tướng Lê Minh Hưng sáng 13/6 đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số, giải ngân vốn đầu tư công, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, phát triển nhà ở cho thuê, xây dựng dự án Luật Đô thị đặc biệt và xử lý những khó khăn, vướng mắc, các đề xuất, kiến nghị. Thủ tướng ghi nhận những kết quả tích cực của TPHCM trong 5 tháng đầu năm. Về nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng đề nghị TPHCM tập trung vào 6 vấn đề lớn. Trong đó, về việc đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, Thủ tướng nêu rõ nếu TPHCM đề xuất thì Chính phủ sẵn sàng ưu tiên về nguồn lực, cơ chế để phát huy vai trò động lực, dẫn dắt nhưng phải bảo đảm bố trí nguồn lực trọng tâm, trọng điểm và TPHCM phải cam kết thực hiện đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng các dự án, nâng cao hiệu quả đầu tư, giảm hệ số ICOR. Thủ tướng cũng chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm (Vành đai 3, nút An Phú, nút Mỹ Thủy, Quốc lộ 50...); sớm khởi công các công trình lớn (metro số 2 Bến Thành - Thủ Thiêm, cầu vượt biển Cần Giờ, cảng Cái Mép Hạ, đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành, cầu Thủ Thiêm 4…). Đặc biệt, Thủ tướng cho biết đã cùng Bí thư Thành ủy thống nhất phải có phương án xử lý dứt điểm các vướng mắc và trong năm nay dứt khoát phải xong dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng. Cho ý kiến về các đề xuất, kiến nghị của thành phố, Thủ tướng giao các bộ, ngành đồng hành, phối hợp chặt chẽ, chủ động thực hiện các nhiệm vụ theo thẩm quyền, có hướng dẫn cụ thể với thành phố; kịp thời báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền những vấn đề vượt thẩm quyền.

Bộ Công an đề xuất xác thực danh tính người bán thực phẩm qua mạng xã hội

Bộ Tư pháp vừa công bố tài liệu thẩm định hồ sơ chính sách Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi). Góp ý vào dự thảo, Bộ Công an nhận định hồ sơ dự thảo chính sách hiện mới đề cập đến việc quản lý hoạt động quảng cáo sản phẩm trên không gian mạng, trong khi thực tế các đối tượng vi phạm đang có xu hướng chuyển sang tiêu thụ hàng giả, hàng kém chất lượng thông qua các sàn thương mại điện tử và nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok. Bộ Công an đề xuất các nền tảng phải có trách nhiệm xác thực danh tính người bán thực phẩm, yêu cầu lưu trữ thông tin và dữ liệu giao dịch, đồng thời cung cấp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi có yêu cầu để phục vụ công tác quản lý, thanh tra, điều tra theo quy định pháp luật. Bên cạnh đó, Bộ Công an cũng đề nghị các nền tảng có trách nhiệm lưu trữ dữ liệu giao dịch và cung cấp thông tin cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi có yêu cầu phục vụ thanh tra, kiểm tra, điều tra và xử lý vi phạm. Các sàn thương mại có trách nhiệm gỡ bỏ sản phẩm đã bị cơ quan chức năng cảnh báo hoặc xác định có dấu hiệu vi phạm quy định về an toàn thực phẩm... Tiếp thu các ý kiến trên, Bộ Y tế cho biết sẽ bổ sung quy định về trách nhiệm của chủ quản nền tảng thương mại điện tử trong dự thảo Luật An toàn thực phẩm sửa đổi. Cụ thể, các nền tảng sẽ phải xây dựng cơ chế kiểm duyệt, yêu cầu người bán cung cấp và công khai các giấy tờ pháp lý liên quan đến sản phẩm theo quy định của pháp luật.

Hà Nội sắp thu hồi 11ha đất ở phường Hà Đông để xây trường học, đường kết nối

Hà Nội dự kiến thu hồi hơn 11 ha đất tại phường Hà Đông trong giai đoạn 2026-2030 để triển khai 22 dự án. Trong đó, phần lớn quỹ đất được ưu tiên cho các công trình giáo dục và hạ tầng giao thông Trong tổng số 22 dự án dự kiến triển khai, có 2 dự án chuyển tiếp từ Nghị quyết của HĐND TP Hà Nội năm 2025 và 20 dự án đăng ký mới. Hai dự án chuyển tiếp gồm mở rộng, xây dựng nhà lớp học và các hạng mục phụ trợ cho Trường THCS Văn Quán; dự án Đường kết nối khu đất dịch vụ Hà Trì. Bên cạnh đó, nhiều trường học hiện hữu sẽ được mở rộng hoặc cải tạo như Trường THCS Vạn Phúc, Trường THCS Hà Đông, Trường Mầm non Hoa Sen, Trường Mầm non Quang Trung, Trường Mầm non Yết Kiêu, Trường THCS Lê Lợi, Trường Tiểu học Lê Hồng Phong và Trường THCS Văn Khê. Đáng chú ý, một số cơ sở công lập hiện hữu sẽ được chuyển đổi công năng để phục vụ giáo dục. Trong đó, khu nhà đất thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội sẽ được cải tạo để mở rộng Trường THCS Hà Đông; trụ sở Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao cũ tại số 30 Tô Hiệu được quy hoạch xây dựng trường mầm non mới. Ngoài việc mở rộng các trường hiện hữu, thành phố cũng dự kiến xây dựng thêm một trường học mới trên khu đất số 16 đường Thanh Bình. Cùng với giáo dục, hệ thống hạ tầng giao thông cũng được ưu tiên đầu tư với nhiều dự án kết nối các khu dân cư, khu đô thị và đất dịch vụ. Các dự án này được kỳ vọng sẽ góp phần giảm áp lực giao thông, tăng khả năng kết nối giữa các khu dân cư hiện hữu với hệ thống giao thông chính của khu vực.

Sân bay Nội Bài, Cát Bi liên tiếp xuất hiện UAV, diều uy hiếp an toàn bay

Theo báo cáo của Cục Hàng không Việt Nam gửi Bộ Xây dựng, trong các ngày 6-7/6, nhiều vụ việc liên quan đến UAV và diều xâm nhập trái phép khu vực sân bay đã khiến nhiều chuyến bay phải tạm dừng khai thác, bay chờ hoặc chuyển hướng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn hàng không. Cục Hàng không Việt Nam cho biết, các đơn vị tại sân bay Nội Bài và Cát Bi đã triển khai đầy đủ quy trình xử lý theo hướng dẫn mới được ban hành từ cuối tháng 4 năm nay. Tuy nhiên, các vụ việc tương tự hoàn toàn có thể tái diễn, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm hè khi hoạt động thả diều của học sinh, người dân gia tăng. Đại diện Cục Hàng không Việt Nam cho biết ngành hàng không đã xây dựng và triển khai quy trình phối hợp liên ngành để kịp thời ứng phó khi phát hiện UAV/drone trong khu vực sân bay hoặc vùng trời có nguy cơ ảnh hưởng hoạt động bay. Trong bối cảnh UAV/drone ngày càng phổ biến, giải pháp trọng tâm hiện nay là tăng cường phối hợp giữa ngành hàng không với lực lượng chức năng trong giám sát, phát hiện, truy vết và xử lý vi phạm. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền cũng được đẩy mạnh nhằm nâng cao nhận thức người dân về quy định vùng cấm, khu vực hạn chế bay quanh sân bay.

Vụ 23 biệt thự ven biển đổ sập sau bão: Hà Tĩnh giao công an vào cuộc giám định

Ngày 13/6, thông tin từ UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan đẩy nhanh việc xử lý sự cố tại Khu dịch vụ và nhà nghỉ Xuân Thành (thuộc địa bàn hai xã Tiên Điền và Cổ Đạm), nơi có hàng chục căn biệt thự bị đổ sập, hư hỏng sau cơn bão số 10 năm 2025. Theo văn bản chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà, Công ty CP Hồng Lam Xuân Thành - chủ đầu tư dự án phải khẩn trương thực hiện các biện pháp khắc phục sự cố theo các chỉ đạo trước đó của UBND tỉnh và kiến nghị của Sở Xây dựng. UBND tỉnh nhấn mạnh, nếu việc chậm khắc phục dẫn đến các hệ lụy phát sinh, chủ đầu tư phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật. Đối với Công an tỉnh Hà Tĩnh, UBND tỉnh giao khẩn trương thực hiện các nội dung liên quan đến việc trưng cầu giám định sự cố dự án; gửi kết quả cho Sở Xây dựng và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/6. Việc giám định nhằm xác định nguyên nhân dẫn đến tình trạng đổ sập, hư hỏng của các biệt thự và làm căn cứ xử lý trách nhiệm liên quan. Sở Xây dựng được giao chủ trì theo dõi, đôn đốc chủ đầu tư và các đơn vị liên quan triển khai các biện pháp khắc phục theo đúng quy định; kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh đối với những nội dung vượt thẩm quyền.

Thu hồi khẩn sữa bột trẻ em Allernova AR của Pháp

Trước đó, ngày 12/6, Bộ Y tế Pháp đã ra thông báo về việc tự nguyện thu hồi sản phẩm sữa bột trẻ em Allernova AR có số lô 183403 do Laboratoires Novalac sản xuất. Quyết định này được đưa ra sau khi hệ thống giám sát ghi nhận 11 báo cáo về tác dụng phụ đối với đường tiêu hóa ở trẻ sơ sinh như tiêu chảy, nôn mửa qua hệ thống Anses và một báo cáo qua SignalConso, tất cả đều liên quan đến lô sản xuất trên. Trong số các trẻ bị ảnh hưởng, có một trường hợp phải nhập viện sau khi xét nghiệm phát hiện virus Adenovirus trong mẫu phân. Đây là tác nhân gây bệnh viêm dạ dày ruột, thường không lây truyền qua sữa mẹ. Nhà chức trách cũng khẳng định vụ việc này không liên quan đến các cảnh báo quốc tế gần đây về độc tố cereulide trong sữa bột trẻ em. Để bảo đảm an toàn sức khỏe cho người tiêu dùng, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế, Sở An toàn thực phẩm và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm các tỉnh, thành phố khẩn trương rà soát việc đăng ký bản công bố, tự công bố đối với sản phẩm sữa bột trẻ em Allernova AR. Các cơ quan chức năng cần làm việc với công ty công bố sản phẩm (nếu có), yêu cầu thông báo cho các đơn vị phân phối và người tiêu dùng ngừng sử dụng đồng thời tiến hành thu hồi theo khuyến cáo của nhà sản xuất. Công ty phải báo cáo cụ thể số lượng đã nhập khẩu, đã bán, số lượng còn tồn và đề xuất biện pháp xử lý. Kết quả xử lý phải báo cáo về Cục An toàn thực phẩm trước ngày 20/6/2026.

Ông Putin nói Nga có lợi thế ở tiền tuyến, ký sắc lệnh mở rộng quy mô quân đội

Kênh Zvezda ngày 13/6 đưa tin Tổng thống Putin mới đây tuyên bố các lực lượng Ukraine không đủ khả năng ngăn chặn đà tiến công của quân đội Nga trên tiền tuyến, đồng thời chỉ trích việc Kiev tập kích các mục tiêu dân sự. "Quân đội Nga vẫn đang duy trì đà tiến công trên toàn bộ mặt trận. Vì gặp bất lợi, đối thủ đã chuyển sang những hành động mang tính 'khủng bố' khi nhắm vào mục tiêu dân sự, hệ thống liên lạc và phương tiện vận tải hành khách. Tuy vậy, những hành động kiểu này không thể làm thay đổi cục diện ở tiền tuyến", ông Putin nói. Trước đó, Tổng thống Putin đã ký sắc lệnh mở rộng quy mô lực các lượng vũ trang Nga lên tới 2,399 triệu nhân sự, bao gồm 1,51 triệu quân nhân tại ngũ. So với tháng 3, thời điểm ông Putin ban hành một sắc lệnh tương tự, số lượng quân nhân đã tăng thêm 8.000 người. Cũng theo lãnh đạo Điện Kremlin, lực lượng Nga tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine hiện đã vượt quá 700.000 binh sĩ. Ông Putin cũng cho biết Moscow đang xem xét triển khai các chương trình hỗ trợ dành cho những quân nhân tham gia chiến dịch, bao gồm các cơ hội học tập, phục hồi chức năng y tế và hỗ trợ tìm kiếm việc làm sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Tình báo Mỹ nói Iran gài mìn quanh cơ sở hạt nhân

Hãng thông tấn CNN hôm 12/6 dẫn lời 5 nguồn thạo tin thân cận với tình báo Mỹ nói ở thời điểm hiện tại, việc các lực lượng Washington tiếp cận số uranium đã làm giàu của Iran “khó khăn, nguy hiểm và tốn thời gian hơn nhiều so với thời điểm cách đây 1 tháng, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công khai tuyên bố ông có thể ra lệnh cho quân đội Mỹ tịch thu số vật liệu hạt nhân trên”. Theo các nguồn thạo tin, chính quyền Tehran được cho đã đánh sập nhiều đường hầm và gài đặt mìn ở lối vào các cơ sở hạt nhân của họ nhằm ngăn chặn tất cả nỗ lực của Mỹ trong việc tiếp cận số uranium đã làm giàu nói trên. Cho đến nay, phái đoàn ngoại giao của Iran tại Liên Hợp Quốc và các quan chức Nhà Trắng chưa bình luận về những thông tin do CNN đăng tải.

UAE bác tin chuyển tiền cho Iran

Theo hãng thông tấn Al Arabiya, một số kênh truyền thông phương Tây mới đây đưa tin chính quyền UAE “đã chuyển hàng tỷ USD cho Iran như một phần của thỏa thuận nhằm chấm dứt việc Tehran tấn công quốc gia Vùng Vịnh này”. Trong thông cáo đưa ra sáng 13/6, Bộ Ngoại giao UAE đã bác bỏ các thông tin trên: “Những cáo buộc đó hoàn toàn vô căn cứ và không có cơ sở. Chúng tôi cần nhấn mạnh rằng không có bất kỳ khoản tài sản đóng băng nào của Iran được chuyển giao thông qua UAE. Chúng tôi kêu gọi các kênh truyền thông cần đưa tin chính xác dựa trên những nguồn chính thức”. Theo báo Business Standard, các hãng truyền thông phương Tây thời gian qua từng đăng tải một số thông tin chưa qua kiểm chứng về việc Mỹ hoặc một số quốc gia Trung Đông sẽ trao trả một phần tài sản bị phong tỏa cho Iran. Thậm chí, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance từng khẳng định “sẽ không có bất kỳ khoản tiền nào được giải ngân chỉ để Iran ký thỏa thuận chấm dứt xung đột với Mỹ”.

Elon Musk chính thức trở thành doanh nhân nghìn tỷ USD đầu tiên trên thế giới

Ngày 12/6, cổ phiếu SpaceX bắt đầu giao dịch trên sàn Nasdaq Mỹ và tăng hơn 19% lên mức 160,95 USD, đưa giá trị vốn hóa thị trường lên khoảng 2.100 tỷ USD. Có thời điểm, cổ phiếu giao dịch ở mức 176,52 USD. Hơn 500 triệu cổ phiếu đã được sang tay trong phiên giao dịch đầu tiên của SpaceX, làm lu mờ mọi đợt IPO khác trong năm nay. Cổ phiếu SpaceX mở cửa ở mức 150 USD/cổ phiếu, tương đương mức tăng khoảng 11% so với giá IPO là 135 USD. Phiên chào sàn hôm thứ Sáu chính thức đưa Musk trở thành người sở hữu khối tài sản nghìn tỷ USD đầu tiên được ghi nhận. Đợt IPO này dự kiến cũng tạo ra hàng nghìn triệu phú mới và nhiều tỷ phú mới. Ngược lại, cổ phiếu của các công ty trong ngành vũ trụ lại lao dốc khi nhà đầu tư chuyển hướng sự chú ý sang SpaceX. Redwire và Rocket Lab lần lượt trượt dốc hơn 11% và 10% trong phiên giao dịch cùng ngày. Quỹ Procure Space ETF (UFO) cũng giảm 7%.