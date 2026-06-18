Chủ tịch Hà Nội: Chỉ di dời dân khi nơi tái định cư có điều kiện sống tốt hơn; Bộ Tài chính lý giải nguyên nhân Việt Nam nhập siêu hơn 15 tỷ USD… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Chủ tịch Hà Nội: Chỉ di dời dân khi nơi tái định cư có điều kiện sống tốt hơn

Tại hội nghị gặp mặt lãnh đạo các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí cùng lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội nhân dịp 101 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, thành phố đang triển khai 3 nền tảng quan trọng gồm Quy hoạch Thủ đô với tầm nhìn 100 năm, Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị và Luật Thủ đô 2026. Tại kỳ họp thứ 4 vừa qua, HĐND thành phố đã thông qua 54 nghị quyết, trong đó có 45 nghị quyết về cơ chế, chính sách nhằm cụ thể hóa Luật Thủ đô 2026, tạo cơ sở pháp lý để triển khai từ ngày 1/7. Trong thời gian tới, Hà Nội tập trung thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở mức 2 con số, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và tăng tốc triển khai các dự án trọng điểm như Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, các tuyến đường sắt đô thị, cầu qua sông Hồng, các tuyến giao thông kết nối vùng, công trình chống ngập, chỉnh trang đô thị và phát triển hạ tầng số. Song song với đó, thành phố tiếp tục triển khai nhiều dự án quy mô lớn đã được thông qua chủ trương đầu tư… Tuy nhiên, khối lượng giải phóng mặt bằng và tái định cư rất lớn, tác động trực tiếp đến đời sống người dân. "Thành phố xác định rõ nguyên tắc việc di dời người dân chỉ được thực hiện khi đã hoàn thành các khu tái định cư mới với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ. Nơi ở mới phải có điều kiện sống tốt hơn nơi ở cũ, đúng tinh thần lấy người dân làm trung tâm của mọi chính sách phát triển", ông Thắng nói. Chủ tịch Hà Nội cho biết, thành phố tiếp tục chú trọng phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội; bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Thăng Long - Hà Nội, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và mở rộng hội nhập quốc tế.