Người dân có thể được trả đến 5 triệu đồng khi báo tin vi phạm giao thông; Người trúng đấu giá biển ô tô 30L- 999.99 nộp đủ 12,105 tỷ đồng… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Người dân có thể được trả đến 5 triệu đồng khi báo tin vi phạm giao thông

Bộ Công an vừa trình Chính phủ dự thảo nghị định quy định quản lý, sử dụng kinh phí thu từ xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ và đấu giá biển số xe sau khi nộp ngân sách nhà nước. Theo đó, cơ quan soạn thảo đề xuất xây dựng dự toán tương ứng 85% số tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính và 30% tiền thu từ đấu giá biển số xe của năm trước cho Bộ Công an; 15% số tiền thu từ xử phạt vi phạm của năm trước được lập dự toán cho UBND các tỉnh, thành. Đáng chú ý, mức chi hỗ trợ cá nhân, tổ chức cung cấp thông tin phản ánh hành vi vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông của một vụ việc không quá 10% số tiền xử phạt vi phạm hành chính, tối đa 5 triệu đồng/vụ việc. Cũng theo đề xuất, việc thanh toán mức chi phí hỗ trợ người cung cấp thông tin phải có đầy đủ chứng từ theo quy định, đồng thời cơ quan chức năng sẽ giữ bí mật về danh tính người cung cấp thông tin.