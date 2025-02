Chỉ 1 tháng, dân Trung Quốc chi gần 1.800 tỷ mua tôm hùm Việt Nam; Gần 41.000 xe Toyota và Lexus đời mới bị triệu hồi do lỗi dây an toàn… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Chính phủ tinh gọn còn 17 bộ ngành và 25 thành viên

Ngày 18/2, Quốc hội thông qua Nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ; cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15 (2021 – 2026) và kiện toàn 6 chức danh thành viên Chính phủ (2 Phó Thủ tướng và 4 Bộ trưởng). Theo đó, cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 có 17 bộ ngành gồm 14 bộ và 3 cơ quan ngang bộ, giảm 5 bộ ngành so với trước đây. Cụ thể, Chính phủ thành lập 6 bộ mới và giữ nguyên 11 bộ ngành như hiện hành. Sau khi kiện toàn, Chính phủ có 25 thành viên gồm có Thủ tướng Phạm Minh Chính và 7 Phó Thủ tướng: Nguyễn Hòa Bình (Thường trực), Trần Hồng Hà, Lê Thành Long, Hồ Đức Phớc, Mai Văn Chính, Nguyễn Chí Dũng, Bùi Thanh Sơn (kiêm Bộ trưởng Ngoại giao) và 17 bộ trưởng, trưởng ngành. So với trước khi sắp xếp, số lượng thành viên Chính phủ giảm 3 người. Trong Chính phủ có 4 Ủy viên Bộ Chính trị gồm: Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang.