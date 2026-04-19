Thủ tướng yêu cầu triệt để tiết kiệm chi, nhất là chi đi công tác

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo kết luận của Thủ tướng Lê Minh Hưng tại phiên họp thứ nhất của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương nhiệm kỳ 2026-2031. Thủ tướng yêu cầu các chỉ tiêu đánh giá thi đua cần gắn với các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Chính phủ. Mục tiêu là hoàn thành 100% các nhiệm vụ cụ thể của từng bộ, ngành, địa phương hiệu quả, thực chất, có kết quả đầu ra định lượng rõ ràng. Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ rà soát các phong trào thi đua đang triển khai hiện nay để tránh sự trùng lặp về nội dung khi phát động phong trào thi đua mới. Nội dung của phong trào mới cần bám sát nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới là thúc đẩy tăng trưởng hai con số; chuyển đổi mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; tăng năng suất lao động, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế; cải cách hành chính; xử lý dứt điểm các điểm nghẽn về thể chế, pháp luật, dự án tồn đọng. Thủ tướng quán triệt tinh thần "triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, đặc biệt là chi hội nghị, hội thảo, đi công tác trong và ngoài nước để tiết kiệm 10% và phấn đấu tiết kiệm thêm trên 5% chi thường xuyên, dành nguồn lực cho các nhiệm vụ an sinh xã hội, các dự án hạ tầng trọng điểm". Phong trào thi đua đặt ra các chỉ tiêu cụ thể về tiết kiệm điện, xăng dầu trên phạm vi toàn quốc; đồng thời tiếp tục cải cách hành chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, thủ tục để giảm chi phí cho người dân và doanh nghiệp.