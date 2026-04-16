Bộ Chính trị thống nhất luật sư công có thể là sĩ quan quân đội, công an

Bộ Chính trị thống nhất luật sư công có thể là sĩ quan quân đội, công an

Xem xét tờ trình của Đảng ủy Bộ Tư pháp về đề án, Bộ Chính trị thống nhất chủ trương thông qua đề án với một số nội dung. Theo kết luận, Bộ Chính trị thống nhất thực hiện thí điểm chế định luật sư công tại 8 Bộ (Quốc phòng, Công an, Xây dựng, Tài chính, Tư pháp, Công Thương, Ngoại giao, Nông nghiệp và Môi trường), UBND 10 tỉnh, thành phố (Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ, Quảng Ninh, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Đồng Nai, Bắc Ninh). Thời gian thực hiện thí điểm từ ngày 1/10/2026 đến ngày 30/9/2028. Luật sư công là cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan CAND, sĩ quan QĐND, người làm việc trong doanh nghiệp nhà nước được cấp chứng chỉ hành nghề luật sư, thực hiện các hoạt động có tính chất pháp lý nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan nhà nước, doanh nghiệp nhà nước, cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống chính trị Việt Nam. Luật sư công không bao gồm các viên chức đang thực hiện trợ giúp pháp lý. Luật sư công có quyền, nghĩa vụ theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan CAND, sĩ quan QĐND, doanh nghiệp nhà nước và quyền, nghĩa vụ của luật sư công, tuân thủ quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư theo quy định của pháp luật... Về mô hình tổ chức luật sư công, theo kết luận của Bộ Chính trị, không hình thành cơ quan, tổ chức luật sư công độc lập. Cơ quan, tổ chức nơi luật sư công làm việc trực tiếp quản lý luật sư công theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan CAND, sĩ quan QĐND, người làm việc trong doanh nghiệp nhà nước và pháp luật về luật sư công. Thủ trưởng cơ quan, tổ chức tuyển dụng luật sư công quyết định đơn vị chuyên môn thực hiện quản lý luật sư công trong phạm vi cơ quan, tổ chức mình theo quy định của pháp luật. Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Đoàn luật sư các tỉnh, thành phố là tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư công.