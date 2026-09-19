Thủ tướng phê duyệt sắp xếp các học viện, trường Công an nhân dân; TPHCM đề xuất đưa tài xế công nghệ, lao động xây dựng vào diện đóng BHXH… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Thủ tướng phê duyệt sắp xếp các học viện, trường Công an nhân dân

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu vừa ký quyết định 1805/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt sắp xếp các học viện, trường Công an nhân dân. Cụ thể: Giữ nguyên đầu mối Học viện An ninh nhân dân, Học viện Cảnh sát nhân dân, Học viện Chính trị Công an nhân dân, Học viện Kỹ thuật và công nghệ an ninh, Học viện Quốc tế, Học viện Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Sáp nhập Trường Đại học An ninh nhân dân và các tổ chức trực thuộc vào Học viện An ninh nhân dân để thành lập Phân hiệu của Học viện An ninh nhân dân tại TPHCM (trên cơ sở Trường Đại học An ninh nhân dân). Tên phân hiệu là Học viện An ninh nhân dân - Phân hiệu TPHCM. Sáp nhập Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I và các tổ chức trực thuộc vào Học viện An ninh nhân dân. Sáp nhập Trường Đại học Cảnh sát nhân dân và các tổ chức trực thuộc vào Học viện Cảnh sát nhân dân để thành lập Phân hiệu của Học viện Cảnh sát nhân dân tại TPHCM (trên cơ sở Trường Đại học Cảnh sát nhân dân). Tên phân hiệu là Học viện Cảnh sát nhân dân - Phân hiệu TPHCM. Sáp nhập Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I, Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II và các tổ chức trực thuộc vào Học viện Cảnh sát nhân dân.