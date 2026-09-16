Phó Thủ tướng: Xử lý vi phạm không giữ khoảng cách cần có lộ trình; Bộ GD-ĐT lý giải tình trạng thiếu sách giáo khoa đầu năm học… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Phó Thủ tướng: Xử lý vi phạm không giữ khoảng cách cần có lộ trình

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc tại cuộc họp rà soát quy định về khoảng cách an toàn với xe tham gia giao thông trên đường bộ. Thông báo kết luận nêu rõ, Phó Thủ tướng ghi nhận và đánh giá cao Bộ Công an, Bộ Xây dựng và các bộ, ngành, địa phương đã nỗ lực triển khai các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an, Bộ Xây dựng, UBND các tỉnh, thành phố và các cơ quan có liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, yêu cầu, vận động người điều khiển phương tiện giao thông chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật. Trong đó, cần vận động người dân tự giác giữ khoảng cách an toàn với xe lưu thông liền kề phía trước nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn giao thông, đặc biệt là khi điều khiển phương tiện trên đường cao tốc. Phó Thủ tướng giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Bộ KH-CN và các cơ quan khẩn trương nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật liên quan đến hoạt động giao thông đường bộ. Một nhiệm vụ được Phó Thủ tướng giao là nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Thông tư số 38/2024 bảo đảm đồng bộ, đáp ứng đầy đủ yêu cầu thực tiễn về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông trên đường bộ, nhất là đường cao tốc. Phó Thủ tướng lưu ý cần quy định về khoảng cách an toàn phải phù hợp đối với tốc độ, điều kiện của cầu, đường, mật độ giao thông, địa hình, thời tiết và các yếu tố ảnh hưởng khác.