Cử tri Hà Nội kiến nghị hạn chế phương tiện cá nhân vào một số khu vực trung tâm; Bộ Y tế vào cuộc vụ hơn 20 người nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì ở Nghệ An… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Cử tri Hà Nội kiến nghị hạn chế phương tiện cá nhân vào một số khu vực trung tâm

Cử tri các phường Vĩnh Tuy, Giảng Võ, Láng, Hoàn Kiếm, Cửa Nam cho rằng cần sớm có các giải pháp quản lý nhằm hạn chế phương tiện cá nhân tại một số khu vực trung tâm; xem xét điều chỉnh giờ làm việc, giờ học; tăng cường ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều tiết giao thông. Trả lời kiến nghị của cử tri, UBND TP Hà Nội cho biết Thành ủy và UBND TP đã chỉ đạo Sở Xây dựng nghiên cứu, xây dựng dự thảo trình HĐND và UBND TP ban hành chính sách hỗ trợ tổ chức, cá nhân chuyển đổi phương tiện từ sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang năng lượng sạch. Bên cạnh đó, TP cũng đã ban hành quy định về các biện pháp hạn chế phương tiện giao thông phát thải gây ô nhiễm môi trường; đồng thời hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng giao thông sử dụng năng lượng sạch, bảo đảm phù hợp với Luật Thủ đô sửa đổi năm 2026 đang được trình cấp có thẩm quyền xem xét, thông qua. Liên quan đến kiến nghị ứng dụng công nghệ trong quản lý giao thông, UBND TP Hà Nội cho biết, ngày 7/12/2025 đã ban hành Kế hoạch về triển khai các giải pháp giảm ùn tắc giao thông giai đoạn 2026-2030 và những năm tiếp theo. Theo kế hoạch này, Công an TP được giao chủ trì nhóm giải pháp tổ chức giao thông và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành giao thông, được xác định là nhóm giải pháp đột phá. Sở Xây dựng sẽ phối hợp triển khai theo chức năng, nhiệm vụ được phân công.