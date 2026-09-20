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Ban Bí thư lập đoàn giám sát đánh giá công tác giáo dục, nội dung sách giáo khoa

Ngày 16/9, sau khi xem xét một số vấn đề liên quan sách giáo khoa, chương trình giáo dục phổ thông, Ban Bí thư quyết định thành lập đoàn giám sát của Ban Bí thư về triển khai thực hiện Nghị quyết số 71, chuyên đề về công tác giáo dục phổ thông. Nội dung giám sát tập trung đánh giá toàn diện công tác giáo dục phổ thông, nội dung sách giáo khoa, công tác quản lý, tổ chức, bộ máy, cán bộ, giáo viên của các trường phổ thông. Ngoài ra đoàn giám sát sẽ đánh giá việc đầu tư xây dựng các trường phổ thông nói chung và các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới nói riêng; một số nội dung khác có liên quan. Ban Bí thư phân công Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết làm trưởng đoàn. Ban Bí thư cũng giao Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các cơ quan liên quan tham mưu, triển khai theo quy định. Hoàn thành giám sát trước ngày 15/12.