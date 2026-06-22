Sửa căn cơ chính sách đất đai, trình hội nghị Trung ương 3 xem xét

Bộ Chính trị yêu cầu Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp cùng các cơ quan khẩn trương sơ kết việc thực hiện Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao" để đề xuất sửa đổi căn cơ chính sách đất đai, trình hội nghị Trung ương 3 xem xét, cho ý kiến. Trên cơ sở đó, đề xuất sửa đổi Luật Đất đai để trình Quốc hội xem xét, quyết định; đồng thời, tiếp tục rà soát, bổ sung và hoàn thiện phương án điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất; báo cáo Bộ Chính trị những nội dung vượt thẩm quyền. Bộ Chính trị cũng giao Đảng ủy Chính phủ, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng chỉ đạo các cơ quan tiếp thu ý kiến của Bộ Chính trị, Ban Bí thư để hoàn thiện đề án, thực hiện phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia theo quy định của pháp luật trước ngày 1/7/2026 và tiếp tục giải quyết những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn theo quy định, không làm cản trở phát triển kinh tế - xã hội, không để trục lợi chính sách, tham nhũng, lợi ích nhóm hoặc hợp thức hóa các sai phạm khác. Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương rà soát diện tích đất lúa, đất rừng… bảo đảm đúng, đủ về số liệu và hiện trạng, phục vụ công tác quản lý, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm.