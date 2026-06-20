TPHCM chốt ngày động thổ tìm mộ liệt sĩ tập thể tại công viên Lê Thị Riêng; Vụ ‘hợp đồng kỳ nghỉ’: Khởi tố thêm 7 bị can, 1 vụ án… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Bộ Quốc phòng: Tinh giản ít nhất 10% số lượng cuộc họp hằng năm

Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng mới đây ký Thông tư số 72/2026 ban hành Quy chế làm việc của Bộ Quốc phòng. Quy chế quy định nguyên tắc làm việc; chế độ trách nhiệm; quan hệ công tác; phạm vi, cách thức, quy trình giải quyết công việc; chương trình công tác, các hoạt động và chế độ thông tin, báo cáo về lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Quốc phòng. Quy chế nêu rõ nguyên tắc bảo đảm giải quyết công việc đúng phạm vi, thẩm quyền được phân công, đúng trình tự, thủ tục, thời gian theo quy định của pháp luật, quy chế này và chương trình, kế hoạch công tác của Bộ Quốc phòng. Việc phân công, phân cấp, ủy quyền cho cơ quan, đơn vị, cá nhân theo quy định của pháp luật, bảo đảm sự quản lý thống nhất của Bộ Quốc phòng; phát huy trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo của chỉ huy cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ; mọi nhiệm vụ được giao phải được thực hiện nhanh chóng, chính xác, hiệu quả. Bộ Quốc phòng chú trọng đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nhất là cải cách thủ tục hành chính, xử lý công việc trên môi trường điện tử; tăng cường họp, hội nghị trực tuyến, bảo đảm hiệu quả, chất lượng; tinh giản ít nhất 10% số lượng cuộc họp hằng năm và chỉ tổ chức họp, hội nghị khi thực sự cần thiết. Quy chế cũng đề ra nguyên tắc bảo đảm công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Bộ Quốc phòng và các cơ quan, đơn vị theo quy định pháp luật; khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám tham mưu, dám chịu trách nhiệm, đề xuất những vấn đề mới có tính chất phức tạp, vì lợi ích chung.