Bộ Nội vụ thông tin về đề xuất nghỉ thêm 2 ngày dịp Quốc khánh 2/9; BHYT dự kiến chi trả 30 thuốc điều trị ung thư, một số loại có giá 50-60 triệu đồng/lọ… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Điều tra, xử lý nghiêm các vụ liên quan dự án sân bay Long Thành, trụ sở Bộ Ngoại giao

Tại họp báo thông báo kết quả Phiên họp thứ 30 của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo), Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Đặng Văn Dũng nêu một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm của Ban Chỉ đạo. Cụ thể, Ban Chỉ đạo yêu cầu tập trung sửa đổi Luật Đất đai và xây dựng, ban hành nghị quyết đặc thù về xử lý vi phạm pháp luật liên quan kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Đồng thời, Ban Chỉ đạo tổng rà soát hệ thống pháp luật nhận diện đầy đủ điểm nghẽn, kẽ hở làm phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực để hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung kịp thời, đồng bộ và thiết lập các cơ chế kiểm soát hiệu quả. Đặc biệt, ông Dũng cho hay, Ban Chỉ đạo lưu ý tập trung kiểm tra, thanh tra, điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nghiêm trọng, phức tạp, xảy ra trong các lĩnh vực trọng yếu, then chốt của nền kinh tế. Trong đó, Tổng Bí thư yêu cầu tập trung điều tra, xử lý nghiêm các vụ án, vụ việc liên quan đến dự án sân bay Long Thành, trụ sở Bộ Ngoại giao, trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, môi trường, khoáng sản, năng lượng, đất đai, tài chính, ngân hàng và các lĩnh vực trọng yếu khác. Các cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thực hiện, nâng cao hiệu quả thu hồi, xử lý tài sản, vật chứng ngay từ giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử và trong giai đoạn thi hành án; coi thu hồi tài sản là thước đo quan trọng của hiệu quả xử lý tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.