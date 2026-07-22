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Thủ tướng: Khẩn trương điều tra vụ tai nạn cháy xe khách làm 7 người tử vong

Rạng sáng 21/7, một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra tại địa bàn ấp Hưng Thịnh, xã Hưng Thịnh, TP Đồng Nai do xe ô tô chở khách mang biển kiểm soát 50E-447.02 (chủ xe là Công ty TNHH Thương mại và Vận tải Năm Lu, tỉnh Khánh Hòa) bị cháy. Hậu quả, vụ tai nạn làm chết 7 người và bị thương nhiều người. Nguyên nhân ban đầu là do lái xe buồn ngủ, không làm chủ tốc độ và đâm vào taluy. Ngay khi nhận được thông tin về vụ tai nạn, Thủ tướng đã gửi lời thăm hỏi đối với người bị thương và chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình các nạn nhân tử vong; đồng thời chỉ đạo lãnh đạo TP Đồng Nai và lực lượng công an, y tế tới hiện trường để khắc phục hậu quả. Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND TP Đồng Nai chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng bố trí ngay mọi điều kiện về y tế, thuốc men để cứu chữa người bị nạn, hạn chế thấp nhất các tổn thất về người và tài sản của người dân; tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ động viên người bị nạn và gia đình các nạn nhân tử vong. Bộ Công an chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương khẩn trương điều tra nguyên nhân xảy ra tai nạn để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với lái xe, chủ xe, doanh nghiệp kinh doanh vận tải trong vụ tai nạn.