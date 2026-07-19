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Cấp có thẩm quyền và Chính phủ sẽ thay thế một số cán bộ theo kết quả làm việc

Sáng 18/7, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì hội nghị Thường trực Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp có chủ đề "Tháo gỡ điểm nghẽn - Khơi thông nguồn lực - Thúc đẩy tăng trưởng". Theo Cổng TTĐT Chính phủ, phát biểu kết luận, Thủ tướng Lê Minh Hưng ghi nhận nhiều ý kiến tâm huyết, mang tính xây dựng cao, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Cộng đồng doanh nghiệp rất trăn trở với mục tiêu phát triển của doanh nghiệp mình nhưng đồng thời cũng vì lợi ích chung của đất nước. Nhấn mạnh nhiệm vụ nâng cao hiệu lực tổ chức thực hiện và kỷ luật hành chính, Thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng, trưởng ngành, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm hoặc chờ hướng dẫn đối với những vấn đề pháp luật đã quy định rõ. “Cấp có thẩm quyền và Chính phủ sẽ tiến hành theo thẩm quyền việc sắp xếp, bố trí, thay thế một số vị trí cán bộ theo kết quả làm việc”, Thủ tướng cho biết. Khẳng định Chính phủ coi cộng đồng doanh nghiệp là đối tác tin cậy, lực lượng xung kích trong sự nghiệp phát triển đất nước, Thủ tướng đề nghị các doanh nghiệp chủ động nâng cao năng lực quản trị, công nghệ, chất lượng sản phẩm, hiệu quả sử dụng vốn và năng lực cạnh tranh.